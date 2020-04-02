Müge Anlı'nın bugünkü programında göz yaşartan kavuşma yaşandı! Koronavirüs nedeni ile...
Müge Anlı'nın bugünkü programında (2 Nisan Peşerşembe) 38 yıl sonra gelen kavuşma izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Cevat Adak 38 yıl önce komşuları aracılığıyla Tuğba'yı aramak için Atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Müge Anlı müjdeli haberi verdi ve Tuğba Hanım'ı bulduğunu söyledi. 9 yaşında evlatlık olduğunu öğrenen Tuğba Hanım, biyolojik ailesine tepkiliydi. Görüşmek istemiyorum diyen Tuğba Hanım'ı bugün kardeşlerini görmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosundaydı. Yıllar sonra kavuşan ancak koronavirüs nedeni ile kucaklaşamayan aile izleyicileri gözyaşlarına boğdu...
Müge Anlı 2 Mart son bölüm Atv ekranlarında göz yaşartan anlara şahit olundu. Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, 8 aylıkken evlatlık verilen Tuğba Hanım'ı aramaya gelen kardeşi Cevat Adak, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. Yıllar sonra Müge Anlı'da kavuşan kardeşler, koronavirüs nedeni ile birbirlerine sarılamadılar... İşte Müge Anlı canlı yayınında 38 yıl sonra gelen kavuşma...
İstanbul'da yaşayan Cevat Adak 38 yıl önce komşuları aracılığıyla Tuğba'yı aramak için Atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.Kız kardeşine canlı yayında seslenen Cevat Bey, eksiliğini hissetiyoruz, demişti. Bütün kardeşlerin aynı fikirde olduğunu söyleyen Cevat Bey kız kardeşinin yayına bağlanmasını istedi.