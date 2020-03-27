Müge Anlı aslen nereli olduğunu canlı yayında açıkladı! Herkes şoke oldu
Müge Anlı aslen nereli olduğunu canlı yayında açıkladı herkes şoke oldu! Atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyiciyi ekran başına kilitliyor. İşlediği konular ve stüdyodaki konukları ile sık sık gündeme gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucu Müge Anlı hakkında neredeyse her detay merak ediliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı hakkında en çok merak edilenlerden biri memleketti. Özellikle Müge Anlı'nın göçmen olduğunu savunan bir kesim Müge Anlı'nın aslen nereli olduğunu çok merak ediyordu. Şanlıurfa'da işlenen Zehra Topdağ cinayetinde baş şüpheli Kadriye Ceylan hakkında konuşan Müge Anlı, aslen nereli olduğunu da canlı yayında böylece açıklamış oldu. Müge Anlı'nın göçmen olduğuna ihtimal vermeyenler ise şaşırdı. İşte Müge Anlı'nın memleketi...
Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ ve memleketi ile gündem olmaya devam ediyor. Özel hayatını göz önünde yaşamayan ve konuşulmasını sevmeyen başarılı sunucu Müge Anlı'nın nereli olduğu en çok merak edilen konular arasında. 46 yaşındaki Müge Anlı, her ne kadar özel hayatını gizli tutmaya çalışsa da hayranları onu merak ediyor.
Müge Anlı, 20 Mart Cuma günü Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü işlenen 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetini araştırmaya devam ederken, Topdağ ailesi tarafından şüpheli konumunda olan eski yenge Kadriye Ceylan'a karşı söylenen iddialara verdiği yanıtla sosyal medya gündemine oturdu.