La Casa de Papel 4. sezon izle! Dünyanın merakla beklediği La Casa de Papel 4. yeni sezon nasıl izlenir? Profesör ve ekibinin akla hayale gelmeyecek soygunlara imza attığı La Casa de Papel 4. sezon izleme yolları dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Her yeni sezonuyla büyük ilgi gören dizinin yayınlanmasıyla birlikte Netflix'e geçici erişim sıkıntısı yaşandı. Netflix abonelerinin büyük bir heyecanla bekledikleri La Casa de Papel'in dördüncü sezonu, an itibarıyla Netflix'teki yerini almış durumda. La Casa de Papel 4. sezon 1. bölüm izle!
LA CASA DE PAPEL 4. SEZON İZLE!
Kadrosunda Alvaro Morte, Ursula Corbero, Pedro Alonso, Alba Flores ve Miguel Herran gibi isimlerin yer aldığı La Casa De Papel'in 4. sezonu yayına girdi.
LA CASA DE PAPEL YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?
La Casa De Papel dizisinde Profesör'ün planı doğrultusunda toplanan ekip İspanyol Merkez Bankası soygununa karar verir. Ekip toplandıktan sonra uzun bir süre eğitim çalışmaları yürüten Profesör olayın ne kadar zor olacağının farkındadır.
Sonunda yapılan planlar işe yarar birtakım aksaklıklar çıksada büyük soygun yaşanır. Ekibin büyük çoğlunluğu kurtulur. Hayatlarını yaşamaya başlar. Soygunun ardından tek bir kural vardır Cep telefonu kullanmamak. Ekibin içerisinden bazıları bu hatayı yapar ve ekip yeniden polis tarafından yakalanan arkadaşlarını onların elinden almak için bir araya gelir.
LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI
Úrsula Corberó,
Álvaro Morte
Pedro Alonso
Alba Flores
Rodrigo de la Serna
Miguel Herrán
Jaime Lorente
Itziar Ituño
Esther Acebo
Darko Peric
Najwa Nimri
Hovik Keuchkerian
Enrique Arce
Paco Tous
María Pedraza
NETFLİX ÜYELİK ÜCRETLERİ!
İlk 30 gün abonelerine ücretsiz deneme imkanı sunan Netflix, 2019 yılı içinde ikinci zammı gerçekleştirdi. Mart ayında aylık Temel Paket ücreti yüzde 6.25, Standart Paket ücreti yüzde 17.86 artarken, Özel Paket ücreti ise yüzde 25 yükseltilmişti. Yeni zam ile birlikte Netflix'in aylık abone ücretleri temel: 17,99 TL, standart: 29,99 TL, özel: 41,99 TL'ye yükseltildi.
1- Netflix temel paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 17,99 TL
2- Netflix Standart paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 29,99 TL
3- Netflix özel paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 41.99 TL.
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