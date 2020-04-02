Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova bugün 62. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde Yılmaz'ın cezaevine yolladığı yardımlar ve parayla Züleyha koğuşta ağa ilan edildi. Züleyha çocuklarının hasretiyle gözyaşları içinde yaşarken, bir yandan da herkese yardım etmeye çalıştı. Heyecan dolu sahneleriyle bölümün son bulmasının ardından Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Senin çocukların yok!"

Yılmaz'ın cezaevine yolladığı yardımlar ve para ile, Züleyha koğuşta ağa ilan edilir. Züleyha çocuklarının hasretiyle gözyaşları içinde yaşarken, bir yandan da herkese yardım etmeye çalışmaktadır.