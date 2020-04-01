24 gün önce ortadan kaybolan Tülay ve 2.5 yaşındaki kızını Esra Erol buldu! 24 gün sonra canlı yayında büyük yüzleşme! Tüm kozlar Atv ekranlarında paylaşılacak! Konuşulamayanlar konuşulacak! M.Y ile Tülay'ın bağlantısı ne? Turan neden çocukları için DNA testi sonucu istedi! Büyük yüzleşmede ikinci perde!

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"20 yıllık evliyim, eşim evi terk etti, 5 tane de çocuğum var. Geri dön çağrısında bulunmak istiyorum" dedi. Türkiye Fatma ve Bekir'i konuşuyor! Son yüzleşme, son hesaplaşma! Fatma neden bir anda ortadan kayboldu? Giderken Esra Erol'a hangi mesajı bıraktı? Fatma'nın herkesten sakladığı sır ne? Hepsi ve daha fazlası 1 Nisan Çarşamba Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

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Türkiye doğuma günler kala 2.5 yaşındaki evladına kavuşmak için gözyaşları döken Gonca Uludağ'ı konuştu. Evladının geçici velayetini alan Gonca Uludağ, Esra Erol'da canlı yayınında kızı Ayşe Ceylin Uludağ'a kavuşacak!

27 Ocak tarihinde evden ayrılan Gonca Uludağ, kocası ve kayınvalidesi tarafından elinden alınan 2.5 yaşındaki çocuğu için başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istemişti. Doğuma günler kala 2.5 yaşındaki evladına kavuşmak için gözyaşları döken Gonca Uludağ ile ilgili son dakika gelişmesi!

Eşi için, "Annesi ile geldi elimi tuttu ve çocuğumu elimden aldı" demişti. Son olarak Esra Erol'da canlı yayınından sonra yapılan incelemeler doğrultusunda Gonca Uludağ'ın 2.5 yaşındaki kızı Ayşe Ceylin Uludağ'ın geçici velayeti anneye verilmişti. Esra Erol'da son dakika Gonca Uludağ gelişmesi!