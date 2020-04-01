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    • 01.04.2020 17:02
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    ! canlı yayınında Gonca Uludağ'ın kızına kavuşması!

    canlı yayınında büyük kavuşma! 27 Ocak tarihinde evden ayrılan Gonca Uludağ, kocası ve kayınvalidesi tarafından elinden alınan 2.5 yaşındaki çocuğu için başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istemişti. Evladının geçici velayetini alan Gonca Uludağ, Esra Erol'da canlı yayınında kızı Ayşe Ceylin Uludağ'a kavuşacak! Hepsi ve daha fazlası, başarılı isim Esra Erol'un sunumuyla 1 Nisan Atv canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    24 gün önce ortadan kaybolan Tülay ve 2.5 yaşındaki kızını buldu! 24 gün sonra canlı yayında büyük yüzleşme! Tüm kozlar Atv ekranlarında paylaşılacak! Konuşulamayanlar konuşulacak! M.Y ile Tülay'ın bağlantısı ne? Turan neden çocukları için DNA testi sonucu istedi! Büyük yüzleşmede ikinci perde!

    ATV CANLI YAYIN

    "20 yıllık evliyim, eşim evi terk etti, 5 tane de çocuğum var. Geri dön çağrısında bulunmak istiyorum" dedi. Türkiye Fatma ve Bekir'i konuşuyor! Son yüzleşme, son hesaplaşma! Fatma neden bir anda ortadan kayboldu? Giderken Esra Erol'a hangi mesajı bıraktı? Fatma'nın herkesten sakladığı sır ne? Hepsi ve daha fazlası 1 Nisan Çarşamba Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 1 NİSAN ÇARŞAMBA - TIKLA

    Türkiye doğuma günler kala 2.5 yaşındaki evladına kavuşmak için gözyaşları döken Gonca Uludağ'ı konuştu. Evladının geçici velayetini alan Gonca Uludağ, Esra Erol'da canlı yayınında kızı Ayşe Ceylin Uludağ'a kavuşacak!

    27 Ocak tarihinde evden ayrılan Gonca Uludağ, kocası ve kayınvalidesi tarafından elinden alınan 2.5 yaşındaki çocuğu için başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istemişti. Doğuma günler kala 2.5 yaşındaki evladına kavuşmak için gözyaşları döken Gonca Uludağ ile ilgili son dakika gelişmesi!

    Eşi için, "Annesi ile geldi elimi tuttu ve çocuğumu elimden aldı" demişti. Son olarak Esra Erol'da canlı yayınından sonra yapılan incelemeler doğrultusunda Gonca Uludağ'ın 2.5 yaşındaki kızı Ayşe Ceylin Uludağ'ın geçici velayeti anneye verilmişti. Esra Erol'da son dakika Gonca Uludağ gelişmesi!

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    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN İZLE! Esra Erol canlı yayınında Gonca Uludağ'ın kızına kavuşması!
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