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    • 01.04.2020 16:38
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    • 01.04.2020 16:38
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    Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Nisan TV 8 yayın akışı

    Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamları izleyiciler tarafından beğeniyle takip edilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam TV 8 yayın akışında yer almıyor. Yayın akışında diziyi göremeyen izleyiciler konu hakkında detayları öğrenmek istiyor. Bu nedenle yayınlanır sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölüm tarihi açıklandı mı? İşte 1 Nisan TV 8 yayın akışı

    Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

    Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı, neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı sorusu hakkındaki detaylar merak ediliyor. Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yaşanan izleyiciler tarafından anbean takip ediliyor. Dizinin bu hafta TV 8 yayın akışında yer almaması Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu hakkındaki araştırmaların artmasına neden oldu.

    DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş TV 8'den bir açıklama gelmedi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü yerine bu akşam tekrar bölümü izleyicisiyle buluşacak. TV 8'den Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

    Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkıyor. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

    "GERÇEK BİR HAYAT HİKAYESİ"

    Mehdi'nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep'in aklında bazı soru işaretleri vardır. Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır. Emine, Faruk'la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar. Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır.

    İNSAN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

    "Doğduğun ev kaderinmiş.
    Kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş"

    Doğduğun Ev Kaderindir, "kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya" ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

    İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI

    Pazartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Show TV: Çukur

    Star TV: Sefirin Kızı

    TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm

    Kanal D: Zalim İstanbul

    Salı:

    ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    Kanal D: Hekimoğlu:

    Show TV: Ramo

    TRT 1: Tutunamayanlar

    Çarşamba:

    ATV: Kuruluş Osman

    TRT 1: Benim Adım Melek

    Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir

    Perşembe:

    ATV: Bir Zamanlar Çukurova

    Cuma:

    ATV: Hercai

    Kanal D: Arka Sokaklar

    Star TV: Babil

    TRT 1: Payitaht

    Cumartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Kanal D: Hizmetçiler

    Show TV: Kuzey Yıldızı

    TRT 1: Kalk Gidelim

    Pazar:

    ATV: Gel Dese Aşk

    Star TV: Güvercin

    TRT 1: Şampiyon

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