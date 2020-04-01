Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Nisan TV 8 yayın akışı

Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı, neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı sorusu hakkındaki detaylar merak ediliyor. Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yaşanan izleyiciler tarafından anbean takip ediliyor. Dizinin bu hafta TV 8 yayın akışında yer almaması Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu hakkındaki araştırmaların artmasına neden oldu.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş TV 8'den bir açıklama gelmedi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü yerine bu akşam tekrar bölümü izleyicisiyle buluşacak. TV 8'den Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkıyor. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.
"GERÇEK BİR HAYAT HİKAYESİ"
Mehdi'nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep'in aklında bazı soru işaretleri vardır. Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır. Emine, Faruk'la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar. Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır.
İNSAN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?
"Doğduğun ev kaderinmiş.
Kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş"
Doğduğun Ev Kaderindir, "kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya" ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.
İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI
Pazartesi:
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Show TV: Çukur
Star TV: Sefirin Kızı
TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm
Kanal D: Zalim İstanbul
Salı:
ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kanal D: Hekimoğlu:
Show TV: Ramo
TRT 1: Tutunamayanlar
Çarşamba:
ATV: Kuruluş Osman
TRT 1: Benim Adım Melek
Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir
Perşembe:
ATV: Bir Zamanlar Çukurova
Cuma:
ATV: Hercai
Kanal D: Arka Sokaklar
Star TV: Babil
TRT 1: Payitaht
Cumartesi:
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D: Hizmetçiler
Show TV: Kuzey Yıldızı
TRT 1: Kalk Gidelim
Pazar:
ATV: Gel Dese Aşk
Star TV: Güvercin
TRT 1: Şampiyon
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