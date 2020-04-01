Kuruluş Osman Geyhatu kimdir? ATV ekranlarının dev prodüksiyonuyla dikkat çeken dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Bizans-Moğol ittifakının bir nişanesi olarak Moğol komutanı Geyhatu ile evlendirilmek üzere Konstantiniyye'den Konya'ya gönderilen Prenses Adelfa, uç topraklarında dengelerin bir kez daha alt üst olmasına neden olacak. Kuruluş Osman'da Bizans Prensesi Adelfa Hazal Adıyaman tarafından canlandırılacak. Peki, Kuruluş Osman Geyhatu kimdir? Moğol Geyhatu tarihte ne zaman ve nasıl öldü? İşte detaylar...
GEYHATU KİMDİR?
Geyhatu Han 24 Mart 1295'da dünyaya geldi. Abaka Han'ın oğludur. Abisi Argun Han tarafından 1285 yılında Anadolu'daki Moğol idaresinin başına getirildi. 1286 yılında Aksaray'a kadar gelip bölgedeki beylikleri ağır bir vergiye tabi tuttu. Konya'ya gelerek 2 Haziran 1286'da II. Gıyaseddin Mesud'u tahta oturttu.
1288 yılında Anadolu Selçuklularına isyan eden Eşrefoğulları ile Karamanoğullarını cezalandırmak için düzenlediği seferde Larende ve Karaman bölgesini tahrip etti. Antalya'da bulunduğu sırada Argun Han'ın ölüm haberini alması üzerine Azerbaycan'a dönerken Ahlat yakınlarında 22 Temmuz 1291 tarihinde hükümdarlığını ilân etti.
Ancak Anadolu'da Türkmenlerin isyan haberini alınca Azerbaycan'a gitmeyip Şiktur Noyan'ı nâib tayin ederek İlhanlı otoritesine başkaldıran başta Karamanoğulları olmak üzere Türkmen beylerini cezalandırmak üzere Anadolu'ya geri döndü. Larende'yi yağmaladıktan sonra Menteşe, Beyşehir, Kütahya ve Denizli topraklarına saldırıda bulundu. 23 Aralık 1291'de Denizli'yi ele geçirdi. Şubat 1292'de Konya'ya gelen Geyhatu Han, bir süre sonra Azerbaycan'a dönerek 29 Mayıs 1292'de Aladağ'da tahta çıktı.
MOĞOL GEYHATU TARİHTE NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?
Geyhatu devrinde de İlhanlı-Memlük mücadelesi devam etmekle birlikte her iki tarafta doğrudan bir savaşa girmemeye çaba gösterdi. Argun Han döneminde Memlüklerle yapılan savaş ve ülkede besi hayvanlarında görülen salgın hastalıklar yüzünden devletin malî durumu iyice bozulmuştu. Geyhatu döneminde ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ülkedeki düzeni daha da bozmaya başladı. Ekonomiyi düzeltmek için 1294 yılında altın ve gümüş paralarla ticareti yasaklanıp, "çav" adı verilen kağıt paraların tedavüle sürülüp altın ve gümüş paralarla değiştirilmeye başlanması ülkedeki ticareti durma noktasına getirdiğinden bu uygulamadan kısa süre sonra vazgeçmek zorunda kaldı. Ülkede ekonominin iyice bozulması, günlerini zevk ve eğlence içerisinde geçiren Geyhatu'ya karşı Moğol ileri gelenlerinin Baydu'yu destekleyerek isyan başlatmasına sebep oldu. 21 Mart 1295'de Hemedan civarında yapılan savaşta Baydu'ya yenilerek Mugan'a kaçtı. Ancak kısa süre içerisinde yakalanarak 24 Mart 1295 tarihinde idam edildi.
KURULUŞ OSMAN BİZANS PRENSESİ ADELFA KİMDİR?
Bizans-Moğol ittifakının bir nişanesi olarak Moğol komutanı Geyhatu ile evlendirilmek üzere Konstantiniyye'den Konya'ya gönderilen Prenses Adelfa, uç topraklarında dengelerin bir kez daha alt üst olmasına neden olacak.
HAZAL ADIYAMAN KİMDİR?
Hazal Adıyaman 22.11.1994 yılında doğmuştur. İstanbul'lu olan 22 yaşındaki oyuncu yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Güzel bir aile içerisinde bu yaşlara gelmiş olan oyuncuya ailesi oyunculuk ile ilgili bütün destekleri vermiştir.
Liseyi okumuş olduğu yer Uğur Akademik Lisesidir. Lise'den mezun olmasından sonra küçüklük zamanlarından itibaren istemiş olduğu oyunculuğa yönelmiştir. Bu yönde bir takım eğitimler alarak bu mesleğe girmiştir. Üniversite eğitimini halen sürdürmekte olan oyuncu Türkiye'nin beğenilen dizilerinden biri olmuş olan Aşkın Bedeli dizisinde oynayarak bu yolda ilk sınavına çıkmıştır. Bu diziden sonra olumlu olarak kendisi hakkında bahsedilmesiyle beraber çeşitli dizi projelerinden teklifler almıştır. Bazı dizilerde oynamaya devam eden oyuncu son olarak Hanım Köylü dizisinde yer aldı.
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