Kuruluş Osman Geyhatu kimdir? ATV ekranlarının dev prodüksiyonuyla dikkat çeken dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Bizans-Moğol ittifakının bir nişanesi olarak Moğol komutanı Geyhatu ile evlendirilmek üzere Konstantiniyye'den Konya'ya gönderilen Prenses Adelfa, uç topraklarında dengelerin bir kez daha alt üst olmasına neden olacak. Kuruluş Osman'da Bizans Prensesi Adelfa Hazal Adıyaman tarafından canlandırılacak. Peki, Kuruluş Osman Geyhatu kimdir? Moğol Geyhatu tarihte ne zaman ve nasıl öldü? İşte detaylar...

GEYHATU KİMDİR?

Geyhatu Han 24 Mart 1295'da dünyaya geldi. Abaka Han'ın oğludur. Abisi Argun Han tarafından 1285 yılında Anadolu'daki Moğol idaresinin başına getirildi. 1286 yılında Aksaray'a kadar gelip bölgedeki beylikleri ağır bir vergiye tabi tuttu. Konya'ya gelerek 2 Haziran 1286'da II. Gıyaseddin Mesud'u tahta oturttu.