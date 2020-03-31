"20 yıllık evliyim, eşim evi terk etti, 5 tane de çocuğum var. Geri dön çağrısında bulunmak istiyorum" dedi. Türkiye Fatma ve Bekir'i konuşuyor! Son yüzleşme, son hesaplaşma! 24 gün önce ortadan kaybolan Tülay ve 2.5 yaşındaki kızını Esra Erol buldu! 24 gün sonra büyük yüzleşme! Turan karısı Tülay ile stüdyoda yüzleşecek' Tüm kozlar canlı yayında paylaşılacak! Doğuma günler kala 2.5 yaşındaki evladına kavuşmak için gözyaşları döken Gonca ile ilgili son dakika gelişmesi!

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 31 MART - TIKLA

Mutlu aile tablasu yerina korku dolu kabusa bıraktı! Tülay Denizli Özüm Hira Denizli'den 24 gündür kayıp! Turan Bey ve annesinin büyük şüphesi ne? 18 yaşındaki evli kızı Didem 7 aylık bebeği bıraktı 1.5 yaşındaki çocuğunu da alıp ortadan kayboldu! Anne Zehra hanım'ın isyanı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor! Hepsi ve daha fazlası 31 Mart Atv Esra Erol'da son bölümde!

ATV CANLI YAYIN

27 Ocak tarihinde evden ayrılan Gonca Uludağ, kocası ve kayınvalidesi tarafından elinden alınan 2.5 yaşındaki çocuğu için başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istemişti. Doğuma günler kala 2.5 yaşındaki evladına kavuşmak için gözyaşları döken Gonca Uludağ ile ilgili son dakika gelişmesi!

Eşi için, "Annesi ile geldi elimi tuttu ve çocuğumu elimden aldı" demişti. Son olarak Esra Erol'da canlı yayınından sonra yapılan incelemeler doğrultusunda Gonca Uludağ'ın 2.5 yaşındaki kızı Ayşe Ceylin Uludağ'ın geçici velayeti anneye verilmişti. Esra Erol'da son dakika Gonca Uludağ gelişmesi!