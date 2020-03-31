Hekimoğlu bu akşam var mı sorusu hakkındaki detaylar merak ediliyor. Salı akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisinde yaşanan izleyiciler tarafından anbean takip ediliyor. Dizinin bu hafta Kanal D yayın akışında yer almaması Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanır sorusu hakkındaki araştırmaların artmasına neden oldu.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş Kanal D'den bir açıklama gelmedi. Hekimoğlu'nun dizisinin yeni bölümü yerine bu akşam tekrar bölümü izleyicisiyle buluşacak. Kanal D'den Hekimoğlu yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.