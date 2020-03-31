Ramo bu akşam var mı sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Show TV'de salı günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Ramo dizisinin yeni bölümleri izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. 31 Mart Salı günü Show TV yayın akışında Ramo dizisinin olmaması izleyicileri konu hakkındaki detayları araştırmaya yöneltti. Peki, Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
RAMO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Ramo dizisinin yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş Show TV'den bir açıklama gelmedi. Ramo'nun yerine bu akşam Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Show TV'den Ramo yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
31 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (TEKRAR)
00.15 Kıyamete Bir Kala (YABANCI FİLM)
RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ramo, Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar.
Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır.
Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay'a reddedemeyeceği bir teklif sunar.
Ramo ise, Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır.
İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI
Pazartesi:
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Show TV: Çukur
Star TV: Sefirin Kızı
TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm
Kanal D: Zalim İstanbul
Salı:
ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kanal D: Hekimoğlu:
Show TV: Ramo
TRT 1: Tutunamayanlar
Çarşamba:
ATV: Kuruluş Osman
TRT 1: Benim Adım Melek
Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir
Perşembe:
ATV: Bir Zamanlar Çukurova
Cuma:
ATV: Hercai
Kanal D: Arka Sokaklar
Star TV: Babil
TRT 1: Payitaht
Cumartesi:
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D: Hizmetçiler
Show TV: Kuzey Yıldızı
TRT 1: Kalk Gidelim
Pazar:
ATV: Gel Dese Aşk
Star TV: Güvercin
TRT 1: Şampiyon
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