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    • Magazin
    • 31.03.2020 16:09
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    • 31.03.2020 16:09
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    ? yayınlanacak? 31 Mart

    sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar heyecanla bekleniyor. Ramo dizisinin bu akşam nda bulunmaması izleyicilerin Ramo neden yok araştırmalarını hızlandırdı. İzleyiciler özellikle bu saatlerde yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 31 Mart Show TV yayın akışında yer alan programlar

    Ramo bu akşam var mı?

    Ramo bu akşam var mı sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Show TV'de salı günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Ramo dizisinin yeni bölümleri izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. 31 Mart Salı günü Show TV yayın akışında Ramo dizisinin olmaması izleyicileri konu hakkındaki detayları araştırmaya yöneltti. Peki, Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

    RAMO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Ramo dizisinin yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş Show TV'den bir açıklama gelmedi. Ramo'nun yerine bu akşam Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Show TV'den Ramo yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    31 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

    18.45 Show Ana Haber
    20.00 Güldür Güldür Show (TEKRAR)
    00.15 Kıyamete Bir Kala (YABANCI FİLM)

    RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Ramo, Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar.

    Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır.

    Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay'a reddedemeyeceği bir teklif sunar.

    Ramo ise, Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır.

    İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI

    Pazartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Show TV: Çukur

    Star TV: Sefirin Kızı

    TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm

    Kanal D: Zalim İstanbul

    Salı:

    ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    Kanal D: Hekimoğlu:

    Show TV: Ramo

    TRT 1: Tutunamayanlar

    Çarşamba:

    ATV: Kuruluş Osman

    TRT 1: Benim Adım Melek

    Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir

    Perşembe:

    ATV: Bir Zamanlar Çukurova

    Cuma:

    ATV: Hercai

    Kanal D: Arka Sokaklar

    Star TV: Babil

    TRT 1: Payitaht

    Cumartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Kanal D: Hizmetçiler

    Show TV: Kuzey Yıldızı

    TRT 1: Kalk Gidelim

    Pazar:

    ATV: Gel Dese Aşk

    Star TV: Güvercin

    TRT 1: Şampiyon

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