Ramo bu akşam var mı sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Show TV'de salı günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Ramo dizisinin yeni bölümleri izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. 31 Mart Salı günü Show TV yayın akışında Ramo dizisinin olmaması izleyicileri konu hakkındaki detayları araştırmaya yöneltti. Peki, Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

RAMO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ramo dizisinin yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş Show TV'den bir açıklama gelmedi. Ramo'nun yerine bu akşam Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Show TV'den Ramo yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.