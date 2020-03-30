Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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İstanbul da yaşayan Hatice Özkaçak, 24 Nisan 2009 yılında Kars da ki evinde ölü olarak bulunmuştu. Tam 10 yıl aradan sonra, kızı Ayşegül, otopsi raporu istediğini söyledi. Her şey yeni bir savcının dosyasını açmasıyla başladı. Ayşegül Hanım, annesi Hatice Özkaçak'ın cinayete kurban gittiğini öğrendi! Peki, Hatice Özkaçak'ın katili kim?

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Müge Anlı'daki Özcan Eren olayı Türkiye'nin kayıtlarına Soma Canavarı olarak geçti! 22 yaşındaki Özcan Eren'i kim neden öldürdü?Müge Anlı Özcan Eren son dakikasını paylaştı, herkes şoke oldu. Kan donduran Manisa Soma cinayetinde maktul Özcan Eren parçalara ayrılarak 2 baraja atıldı. Özcan Eren'i tuklanan baş şüpheli Veteriner Hekim Mehmet T. mi öldürdü? İşte 30 Mart Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri...