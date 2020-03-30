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    • 30.03.2020 10:13
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    • 30.03.2020 10:29
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    İZLE! canlı yayınında son dakika Özcan Eren gelişmesi!

    da son dakika gelişmesini aktarıyor! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, Soma'daki vahşi cinayetle ilgili son durumu açıklıyor! Özcan Eren neden ve nasıl öldürüldü? Parçalara ayrıldı, 2 farklı baraja atıldı! 22 yaşındaki Özcan Eren cinayetinde son dakika gelişmesi! Hatice Özkaçak'ın katili kim? Hepsi ve daha fazlası 30 Mart Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 30 MART PAZARTESİ - TIKLA

    İstanbul da yaşayan Hatice Özkaçak, 24 Nisan 2009 yılında Kars da ki evinde ölü olarak bulunmuştu. Tam 10 yıl aradan sonra, kızı Ayşegül, otopsi raporu istediğini söyledi. Her şey yeni bir savcının dosyasını açmasıyla başladı. Ayşegül Hanım, annesi Hatice Özkaçak'ın cinayete kurban gittiğini öğrendi! Peki, Hatice Özkaçak'ın katili kim?

    ATV CANLI YAYIN

    Müge Anlı'daki Özcan Eren olayı Türkiye'nin kayıtlarına Soma Canavarı olarak geçti! 22 yaşındaki Özcan Eren'i kim neden öldürdü?Müge Anlı Özcan Eren son dakikasını paylaştı, herkes şoke oldu. Kan donduran Manisa Soma cinayetinde maktul Özcan Eren parçalara ayrılarak 2 baraja atıldı. Özcan Eren'i tuklanan baş şüpheli Veteriner Hekim Mehmet T. mi öldürdü? İşte 30 Mart ında son dakika gelişmeleri...

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    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Özcan Eren gelişmesi!
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