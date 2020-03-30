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    • 31.03.2020 09:13
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    • 31.03.2020 09:13
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    Arka Sokaklar, Hizmetçiler, Kuzey Yıldızı ne zaman? ? ?

    Diziler neden yayınlanmıyor? Koronavirüs nedeniyle dizilere verilen aranın ne kadar süreceği merak ediliyor. Oyuncular ve set çalışanlara virüs bulaşmaması için alınan karar büyük tartışmalara yol açmıştı. Hayranları dizilerin lerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte Yeni bölümler ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...

    Diziler neden yok? Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor?

    Diziler neden yok? Türkiye'yi dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs belası dizi sektörünü de verdu. Oyuncular ve set çalışanlara virüs bulaşmaması için alınan karar büyük tartışmalara yol açmıştı. Hayranları dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle dizilere verilen aranın ne kadar süreceği merak ediliyor. Peki Arka Sokaklar, Hizmetçiler, Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman? Detaylar takvim.com.tr'de sizlerle... Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün gelecek hafta cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih Kanal D tarafından açıklanmadı.

    DİZİLER NEDEN YAYINLANMIYOR?

    Koronavirüs nedeniyle bir çok dizi yayın hayatına ara veriyor. Oyuncular ve set çalışanlarının sosyal medyada başlattığı kampanya sonrasında böyle bir karar alınıyor.

    Bazı diziler ekranlara gelmeye devam ederken, diğer dizilerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Salgının devam etmesi nedeniyle aranın ne zaman sona ereceği hakkında bir açıklama yapıldı.

    KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Show TV yayın akışında Kuzey Yıldızı dizisinin yerine Güldür Güldür programının tekrar bölümünün yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Kuzey Yıldızı'nın yeni bölümünün gelecek hafta cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih Show TV tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.


    HİZMETÇİLER DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Kanal D yayın akışında Hizmetçiler dizisinin yerine Çarkıfelek programının yeni bölümünün özetinin yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Hizmetçiler'in yeni bölümünün gelecek hafta cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih Kanal D tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    ARKA SOKAKLAR DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar dizisinin bu akşam özetinin yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün gelecek hafta cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih Kanal D tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölümünün gelecek hafta çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih TV 8 tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak

    Dizi Adı Kanalı Yayınlanma Tarihi / Günü / Saati

    Afili Aşk Kanal D 15 Ocak 2020 Çarşamba Saat 20.00

    Arka Sokaklar Kanal D

    Azize Kanal D

    Babil Star TV

    Baharı Beklerken Beyaz TV

    Bir Zamanlar Çukurova ATV

    Çocuk Star TV

    Çukur Show TV 13 Ocak 2020 Pazartesi Saat 20.00

    Doğduğun Ev Kaderindir TV8

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV

    Ferhat İle Şirin FOX TV

    Güvercin Star TV

    Hekimoğlu Kanal D 14 Ocak Salı 2020 Saat 20.00

    Hercai ATV

    Kadın FOX TV

    Kuruluş Osman ATV

    Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV

    Mucize Doktor FOX TV 9 Ocak 2020 Perşembe Saat: 20.00

    Ramo Show TV

    Savaşçı FOX TV

    Sefirin Kızı Star TV

    Yasak Elma FOX TV

    Yemin Kanal 7

    Zalim İstanbul Kanal D

    Zemheri Show TV

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    Haberler Magazin Arka Sokaklar, Hizmetçiler, Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman? Diziler neden yok? Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor?
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