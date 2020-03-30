Diziler neden yok? Türkiye'yi dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs belası dizi sektörünü de verdu. Oyuncular ve set çalışanlara virüs bulaşmaması için alınan karar büyük tartışmalara yol açmıştı. Hayranları dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle dizilere verilen aranın ne kadar süreceği merak ediliyor. Peki Arka Sokaklar, Hizmetçiler, Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman? Detaylar takvim.com.tr'de sizlerle... Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün gelecek hafta cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih Kanal D tarafından açıklanmadı.