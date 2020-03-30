Gamze Özçelik'ten corona virüsü bağışı! Zorluk çeken ailelere yine yardım eli uzattı

Oyunculuğu bırakmasının ardından kurduğu yardım derneği ile birçok yardıma imza atan Gamze Özçelik şimdi de koronavirüs salgını nedeniyle zorluk yaşayan ailelere yardım etmeye hazırlanıyor.

600 BİN TL YARDIMDA BULUNACAK

Virüs nedeniyle zorluk çeken aileleri tespit edip yardımda bulunacağını belirten Özçelik, bağışçılarıyla birlikte 600 bin TL'lik yardımda bulunacağını açıkladı.

Umuda Koşanlar Derneği'yle, zor durumdaki insanlara destek olan oyuncu, "İşsiz kalıp, kirasını ve faturasını ödemekte zorluk çekenleri tespit ettiğimiz ailelere, bütçe ayırdık.

Bağışçılarımızın desteğiyle çok daha fazla artacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.