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    • 30.03.2020 10:51
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    'ten corona virüsü bağışı! Zorluk çeken ailelere yine yardım eli uzattı

    Corona virüs tüm dünyayı kasıp kavururken, ülkemizde de etkilerini gösteriyor. Ünlüler, Haluk Levent'in çağrısıyla yardıma muhtaç ailelere yardım ederken, Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu ’ten de alkışlanacak hareket geldi. Virüs nedeniyle zorluk çeken aileleri tespit edip yardımda bulunacağını belirten Özçelik, bağışçılarıyla birlikte 600 bin TL'lik yardımda bulunacağını açıkladı.

    Gamze Özçelik'ten corona virüsü bağışı! Zorluk çeken ailelere yine yardım eli uzattı

    Oyunculuğu bırakmasının ardından kurduğu yardım derneği ile birçok yardıma imza atan şimdi de koronavirüs salgını nedeniyle zorluk yaşayan ailelere yardım etmeye hazırlanıyor.

    600 BİN TL YARDIMDA BULUNACAK

    Virüs nedeniyle zorluk çeken aileleri tespit edip yardımda bulunacağını belirten Özçelik, bağışçılarıyla birlikte 600 bin TL'lik yardımda bulunacağını açıkladı.

    Umuda Koşanlar Derneği'yle, zor durumdaki insanlara destek olan oyuncu, "İşsiz kalıp, kirasını ve faturasını ödemekte zorluk çekenleri tespit ettiğimiz ailelere, bütçe ayırdık.

    Bağışçılarımızın desteğiyle çok daha fazla artacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

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