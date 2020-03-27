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    • 27.03.2020 10:14
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    • 27.03.2020 10:14
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    canlı yayın izle 27 Mart Cuma! Zehra Topdağ cinayetinde amca İbrahim Topdağ'dan şok sözler!

     Atv ekranlarında canlı yayında son dakika gelişmelerini aktarıyor! Müge Anlı yıllar süren hasretleri dindirmeye devam ediyor. Gülay Laura Ok, ailesini aramak için yayına katıldı. Ok, 1974 yılında Semiha ve Winil Duff çifti tarafından evlatlık alındığı bilgisini vererek ailesini bulmak için çağrıda bulundu. Çağrı karşılık buldu. İki erkek kardeş aradı ve yayında önemli bilgiler verdi. Şanlıurfa cinayetinde son durum ne? 6 yaşında boğularak öldürülüp bir çuvalın içine konan Zehra Topdağ'ın katili kim? Amca İbrahim Topdağ'dan şok sözler! Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 27 Mart Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Şanlıurfa cinayetinde işlenen Zehra Topdağ cinayetinde son durum nedir? 6 yaşındaki Zehra'nın katili kim? Küçük Zehra, yengesi Kadriye Ceylan'ı haneden birisi ile cinsel ilişkiye girerken gördüğü için mi öldürüldü? Amca İbrahim Topdağ Müge Anlı canlı yayınında neler anlatacak?

    ATV CANLI YAYIN

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - TIKLA

    Müge Anlı yıllar süren hasretleri dindirmeye devam ediyor. Dün Gülay Laura Ok, ailesini aramak için yayına katıldı. Ok, 1974 yılında Semiha ve Winil Duff çifti tarafından evlatlık alındığı bilgisini vererek ailesini bulmak için çağrıda bulundu. Çağrı karşılık buldu. İki erkek kardeş aradı ve yayında önemli bilgiler verdi.

    Stüdyoya gelen Ramazan Bey kardeşini gezdirirken kaybettiğini düşündüğünü ve hep bunun acısıyla yaşadığını ifade etti. Gülay Hanım ve ağabeyi olduğunu düşünen Ramazan Bey tanıştı.

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    Haberler Magazin Müge Anlı canlı yayın izle 27 Mart Cuma! Zehra Topdağ cinayetinde amca İbrahim Topdağ'dan şok sözler!
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