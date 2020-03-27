"Bir eksiğim var onu da sen tamamlayamazsın" 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukurova 61. son bölüm izle

Atv'nin Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova #AslaBırakmam etiketiyle 61. son bölümüyle ekrana geldi. Müjgan'ın kendisine gönderdiği görüntüleri izleyen Demir, Yılmaz ve Züleyha'ya savaş açtı. Çocuklarına hasret kalınca öfkesine yenik düşerek Demir'i vuran ve onun ağır yaralayan Züleyha, hakim karşısına çıktı. Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Hilal Altınbilek (Züleyha), Kerem Alışık (Fekeli), Esra Dermancıoğlu (Behice), Bülent Polat (Gaffur), Melike İpek Yalova (Müjgan Hekimoğlu), Alayça Öztürk (Savcı Jülide), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Mehmet Polat (Hatip Ağa), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şirin Öten (Naciye) ve Serpil Tamur (Haminne) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 62. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığı an Bir Zamanlar Çukurova 62. yeni bölüm fragmanını aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha'nın kaderi Demir'in iki dudağından çıkan söze bağlı... "Evlenirken onun da beni sevdiğini iddia edecek değilim, ama onu mesut etmek için elimden geleni yaptım!" diyen Demir'in sözleri mahkeme salonunda büyük yankı buldu. Ağzından çıkan her söz büyük önem taşıyan Demir: "Onu o kadar çok sevdim ki eski nişanlısı Yılmaz Akkaya'nın Çukurova'ya gelmesini hatta yanı başımızdaki konağa yerleşmesini bile kabul ettim!" dedi. Bütün salonun ağzından çıkacak kelimelere kilitlendiği Demir, bu evlilikte defalarca rencide edildiğini söyledi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 61. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE - TIKLA

"Bu kadının en ağır şekilde cezalandırılmasını yüce mahkemenizden talep ediyorum!''

Şerefine leke sürüldüğünü ve canına kastedildiğini belirten Demir, Züleyha'nın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Demir'in bu sözleri karşısında mahkeme salonunda gerginlik tırmandı. Züleyha'nın özgürlüğüne kavuşamayacak olmasına başta Hünkar olmak üzere salondaki herkes tepki gösterdi.

Yılmaz mahkemede silahını ateşliyor!

Demir'in mahkemedeki ifadesi şok etkisi yarattı. Hakim yaşananlara müdahale etmeye çalıştı. Yılmaz ve Demir arasındaki sözlü tartışma salondakilerin engel olmaya çalışmasına rağmen silah sesleriyle son buldu.

Bir Zamanlar Çukurova 61. son bölüm ile izleyicisine duygusal anlar yaşattı. Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova #AslaBırakmam etiketiyle dün akşam izleyiciyle buluştu. Yılmaz, Züleyha'yı kurtarmak için adeta mahkeme ile cezaevi arasında mekik dokur. Demir Yaman'ı kasten vurmak suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan Züleyha'nın bu zor süreçte en büyük destekçisi kuşkusuz Yılmaz olur. Yılmaz, Züleyha'yı görmek için bir kez daha hapishaneye ziyarete gider. Sevdiği kadına yemek götüren Yılmaz, onun rahat etmesi için elinden gelen yardımı yapmaya hazırdır.

"Bir eksiğim var onu da sen tamamlayamazsın!"

Züleyha, çocuklarına kavuşmanın tek yolunun Yılmaz ile görüşmeyi sonlandırmak olduğuna inanmaktadır. Evlat hasretiyle yüreği yanan Züleyha: "Bir eksiğim var onu da sen tamamlayamazsın!" diyerek Yılmaz'ın artık ziyaretine gelmemesini ister. Yılmaz ile kaderlerinin bir olmadığına inanan Züleyha, artık bu aşktan vazgeçmeye kararlıdır. Yılmaz'ın ise pes etmeye hiç niyeti yoktur.

Züleyha'nın gözyaşları!

Züleyha, sevmekten bir an olsun vazgeçmediği Yılmaz'a, ben bu sevda yüzünden çocuklarımdan mahrum kalacaksam senden de sevdamdan da vazgeçerim, diyerek aşkını yüreğine gömmek ister. Kalpleri bir olan aşıkların elleri bir gün yeniden birleşecek midir?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de atv'de!