Haberler Galeri Televizyon Müge Anlı'da cinsel ilişki şoku! Zehra Topdağ'ın yengesi Kadriye hem baba hem de çocuklarıyla...

Müge Anlı'da cinsel ilişki şoku! Zehra Topdağ'ın yengesi Kadriye hem baba hem de çocuklarıyla...

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında herkesi şoke eden bir telefon bağlantısı gerçekleşti. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan tecrübeli sunucu Müge Anlı, Zehra Topdağ'ın katilini ararken ortaya çıkan gerçekler karşısında her geçen gün biraz daha şoke oluyor. Müge Anlı'nın, "Katil içinizden birisi biliyorsunuz değil mi?" dediği Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü işlenen 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetinde son durum nedir? Son olarak Zehra'nın; yengesi Kadriye'yi, küçük kızın amcası İsmail ile cinsel ilişkiye girerken gördüğü için öldürüldüğü iddia edilmişti. İsmini vermek istemeyen bir izleyicinin sözleri kan dondurdu! İşte 17 Mart Müge Anlı son bölümde yaşananlar!

17.03.2020 15:09 - Son Güncelleme: 17.03.2020 15:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





