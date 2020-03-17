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Müge Anlı'da cinsel ilişki şoku! Zehra Topdağ'ın yengesi Kadriye hem baba hem de çocuklarıyla...

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında herkesi şoke eden bir telefon bağlantısı gerçekleşti. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan tecrübeli sunucu Müge Anlı, Zehra Topdağ'ın katilini ararken ortaya çıkan gerçekler karşısında her geçen gün biraz daha şoke oluyor. Müge Anlı'nın, "Katil içinizden birisi biliyorsunuz değil mi?" dediği Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü işlenen 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetinde son durum nedir? Son olarak Zehra'nın; yengesi Kadriye'yi, küçük kızın amcası İsmail ile cinsel ilişkiye girerken gördüğü için öldürüldüğü iddia edilmişti. İsmini vermek istemeyen bir izleyicinin sözleri kan dondurdu! İşte 17 Mart Müge Anlı son bölümde yaşananlar!

17.03.2020 15:09 - Son Güncelleme: 17.03.2020 15:26
Müge Anlı'da cinsel ilişki şoku! Zehra Topdağ'ın yengesi Kadriye hem baba hem de çocuklarıyla...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da yaşanan Zehra Topdağ'ın katili amcası mı? İşte 17 Mart Müge Anlı son bölümde yaşanan son dakika gelişmesi!

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Müge Anlı'da cinsel ilişki şoku! Zehra Topdağ'ın yengesi Kadriye hem baba hem de çocuklarıyla...

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde 6 yaşındaki Zehra Topdağ kayboldu. Ailesi onu her yerde ararken ertesi gün evlerinin arkasındaki boş arazide bir çuvalın içinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Müge Anlı'da cinsel ilişki şoku! Zehra Topdağ'ın yengesi Kadriye hem baba hem de çocuklarıyla...

Zehra Topdağ'ın annesi ve Topdağ ailesi 17 Mart Müge Anlı stüdyosunda iddiaları yanıtladı. Canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyicinin anlattıkları herkesi şoke etti.

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Müge Anlı'da cinsel ilişki şoku! Zehra Topdağ'ın yengesi Kadriye hem baba hem de çocuklarıyla...

İsmini vermek istemeyen bir izleyici, "Zehra'nın cesedi bulunduktan 10-15 gün sonra kan parası ödendiği konuşuluyordu. Kadriye'nin İsmail Topdağ'ın ikiz oğulları Hasan ve Hüseyinden biri ile ilişki yaşadığını duymuştuk." dedi.

Müge Anlı'da cinsel ilişki şoku! Zehra Topdağ'ın yengesi Kadriye hem baba hem de çocuklarıyla...

Yaşanan bu gelişme sonrasında 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın katilinin ecden birisi olduğu yönünde şüpheler kuvvetlendi.

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