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    • 27.03.2020 17:06
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    • 27.03.2020 17:07
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    kim kazandı? 27 Mart ? Ezgi, Hatice, Elif puan durumu...

    27 Mart kim birinci? Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusuna yanıt aranıyor. Gelinim Mufakta 27 puan durumu açıklandı ve kazanan isim belli oldu. Peki, ? Gelinlerin en güzel yemeği yapmak için kıyasıya yarıştığı programda her hafta bir kişi birinci olup bilezik ödülünü kazanırken, bir kişi de yarışmaya veda ediyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta heyecan dolu bir rekabet yaşandı. İşte, haftanın puan durumu ve 27 Mart sorusunun yanıtı!

    27 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci?

    27 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Her hafta gelinlerin en güzel yemeği yapmak için mücadele ettiği programda bir kişi mutlu sona ulaşıyor. Haftanın birincisi bilezik ödülüne kavuşuyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 27 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci? Fatih Ürek'in sunduğu programın yeni yarışmacıları şunlar; Reyhan ve Ezgi, Elif, Yağnur ve Hatice oldu. Geçen hafta elenen ve yarışmaya veda eden isimler Rümeysa gelin ve Çiğdem kaynana olmuştu.

    GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ?

    Haftanın en yüksek puanını alan gelin 64 puanla Ezgi oldu. Ezgi böylelikle 5 altın bileziğin sahibi oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    50 puanla haftanın en düşük puanını alan isim Hatice oldu. Ancak bu hafta bir eleme yapılmadı.

    GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

    27 Mart puan durumu öncesi gelinlerin puanları şu şekilde:

    EZGİ – 64

    ELİF – 59

    YAĞNUR – 52

    HATİCE – 50

    GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

    Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta yarışmasında en yüksek puanını alan gelin 70 puanla Elif oldu ve beş altın bileziğin sahibi oldu. Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi gelin 18 puanla Hatice oldu.

    Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden gelin 47 puanla Rümeysa oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en yüksek puanını alan gelin 70 puanla Elif oldu ve beş altın bileziğin sahibi oldu.

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