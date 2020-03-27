27 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Her hafta gelinlerin en güzel yemeği yapmak için mücadele ettiği programda bir kişi mutlu sona ulaşıyor. Haftanın birincisi bilezik ödülüne kavuşuyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 27 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci? Fatih Ürek'in sunduğu programın yeni yarışmacıları şunlar; Reyhan ve Ezgi, Elif, Yağnur ve Hatice oldu. Geçen hafta elenen ve yarışmaya veda eden isimler Rümeysa gelin ve Çiğdem kaynana olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ?

Haftanın en yüksek puanını alan gelin 64 puanla Ezgi oldu. Ezgi böylelikle 5 altın bileziğin sahibi oldu.