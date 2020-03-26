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    • Magazin
    • 26.03.2020 10:14
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    • 26.03.2020 10:24
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    canlı yayın izle 26 Mart Atv! Zehra Topdağ yengesini cinsel ilişkiye girerken mi gördü? Katil kim?

    Atv ekranlarında canlı yayında son dakika gelişmelerini aktarıyor! Kayıp Seda, evli ve bir çocuk babası Ramazan Sakar ile kaçmıştı. Karakola gidip ifade veren 19 yaşındaki Seda, isteyerek gittiğini ve mutlu olduğunu belirtti. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Şanlıurfa cinayetinde işlenen Zehra Topdağ cinayetinde son durum nedir? 6 yaşındaki Zehra'nın katili kim? Küçük Zehra, yengesi Kadriye Ceylan'ı haneden birisi ile cinsel ilişkiye girerken gördüğü için mi öldürüldü? Hepsi ve daha fazlası 26 Mart Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    canlı yayında son dakika gelişmesi! Bir haftadır kendisine ulaşılamayan 19 yaşındaki Seda bulundu. Ancak reşit olduğu için yalnızca karakola gidip ifade veren Seda, evli ve bir çocuk babası Ramazan Sakar'a isteyerek kaçtığını ve mutlu olduğunu belirtti. Diğer yandan Türkiye'nin merak ettiği 6 yıl önce Şanlıurfa'da işlenen Zehra Topdağ cinayetinde son durum nedir? Akrabaları ile aynı avluya bakan bir evde yaşayan minik Zehra neden öldürüldü? Çuvalın içinde boğulmuş bir halde evlerinin avlusunda bulunan Zehra Topdağ'ın katili kim?

    ATV CANLI YAYIN

    Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran tecrübeli sunucu Müge Anlı, Zehra Topdağ cinayetinin katili arıyor. 6 sene önce 6 yaşındaki minik Zehra, evinin avlusunda bir çuvalın içinde ölü olarak bulundu. Zehra'nın ölümüyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV İZLE 26 MART - TIKLA

    İlk iddiaya göre Zehra, yengesi Kadriye'yi amcası İsmail Topdağ ile cinsel ilişkiye girerken gördü, bu yüzden de öldürüldü. İkinci iddiaya göre Kadriye, İsmail Topdağ'ın ikizleri Hasan ve Hüseyin'den birisi ile de aşk yaşıyordu, ortaya çıkmasın diye ya da kıskançlıktan öldürüldü. Bir başka iddia ise Zehra öldükten sonra ailenin içinde kan parası konusu dolaşması...

    Gece yarısı evden çıktı bir daha bulunamadı! 55 yaşındaki kadının başına ne geldi?Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, hepsi ve daha fazlasını haberimizden takip edebilir, 26 Mart canlı yayını izleyebilirsiniz!

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