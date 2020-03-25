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    • Magazin
    • 26.03.2020 00:07
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    • 26.03.2020 00:07
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    açıklandı mı? , Survivor, Benim Adım Melek hangisi birinci oldu?

    açıklandı mı sorusu seyirciler tarafından araştırılıyor. , Survivor, Benim Adım Melek hangisi birinci oldu? Bu akşam saat 20.00'de ATV'de Kuruluş Osman 16. bölümüyle, TRT 1'de Benim Adım Melek dizisi 26. bölümüyle, TV 8'de Survivor yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden seyirciler hangi yapımın birinci olduğunu araştırıyor.

    25 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

    25 Mart reyting sonuçları günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Televizyonda yayınlanan yapımları takip eden milyonlarca izleyicinin reyting sonuçları hakkında araştırmaları hızlandı. Dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden seyirciler hangi yapımın birinci olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, 25 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

    25 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    25 Mart Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz belli olmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.

    24 MART SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

    2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

    3 BARAJ FOX

    4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    5 HEKIMOGLU KANAL D

    6 SURVIVOR TV8

    7 SHOW ANA HABER SHOW

    8 ESRA EROL'DA ATV

    9 RAMO SHOW

    10 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (ÖZET) ATV

    24 MART AB REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE İLK 10 PROGRAM

    1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

    2 HEKIMOGLU KANAL D

    3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

    4 BARAJ FOX

    5 SURVIVOR TV8

    6 HEKIMOGLU (ÖZET) KANAL D

    7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (ÖZET) ATV

    8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    9 RAMO SHOW

    10 SHOW ANA HABER SHOW

    REYTİNG NEDİR?

    Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.

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    Haberler Magazin 25 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Survivor, Benim Adım Melek hangisi birinci oldu?
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