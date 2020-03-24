Seren Serengil, bir dönem eşi olan Yaşar İpek'in kendisini darbettiğini, yüzüne havluyla vurduğunu ve itekleyerek yaralanmasına neden olduğunu iddia ederek şikayetçi olmuştu. Takipsizlik kararı veren savcılık, gerekçesinde Serengil'in hastaneden aldığı raporda "vücudunda darp izi bulunmadığı" ifadesinin yer aldığını belirtti.

Hürriyet'in haberine göre kararda; "Ünlü oyuncunun şikayet dosyasında sunduğu olay anına ilişkin video kaydının da incelendiği belirtildi."

Video kaydı üzerine yapılan incelemede Yaşar İpek'in tartışma sırasında tehdit ve hakarete konu söylemlerde bulunduğu, fakat darbettiğine ilişkin herhangi bir görüntüsünün bulunmadığı görülmektedir. Yaşar İpek de tartışma sırasında Serengil'e hakaret ve tehdide konu söylemlerde bulunduğunu, ancak darbetmediğini beyan etmiştir.

Yaşar İpek'in Seren Serengil'i havlu ile vurmak ve iteklemek suretiyle darbettiği soyut beyandan başka bir şey değildir. Kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli delil elde edilemediğinden takipsizlik kararı verilmesi gerekmektedir." belirtildi.

Seren Serengil'e, psikolojik ve fiziksel şiddeti uyguladığı iddiasıyla hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle şarkıcı Yaşar İpek'e 3 gün zorlama hapsi verilmişti.



O dönem hamile olduğunu duyuran Serengil, eşi Yaşar İpek'le yaşadığı sorunlardan sonra yüksek tansiyon ve kanamayla hastaneye kaldırılmıştı.

Düşük tehlikesi de bulunan Serengil, bebeğini kaybetmişti ve oyuncak bebekle bir poz vermişti.