Yağmur Sarnıç ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? Seren Serengil olayının ardından gündeme düşen skandal görüntüler!
Yağmur Sarnıç ile Yaşar İpek arasında neler oluyor? Seren Serengil ile Yaşar İpek arasında yaşanan tatsız olaylar magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ardı arkası kesilmeyen tartışmalar sonucunda Seren Serengil bebeğini düşürmüştü. 2 hafta sonra magazin dünyasını sarsan bir iddia ortaya atıldı. Emre Aşık ile boşanma sürecinde olan Yağmur Sarnıç ve Yaşar İpek'in aşk yaşadığı iddia edildi. Bu iddianın nedeni ise Yağmur Aşık ile Yaşar İpek'in aynı teknede görüntülerinin ortaya çıkması oldu. İşte o görüntüler...
Yağmur Sarnıç ile Yaşar İpek'in teknede görüntüleri ortaya çıktı. Son zamanlarda magazin gündeminde en çok konuşulan konu Seren Serengil ile Yaşar İpek'in olaylı boşanmasına dair iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yaşar İpek'in zorlama hapsine çarptırılmasının ardından ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.
Emre Aşık'tan olaylı bir şekilde boşanan Yağmur Sarnıç'ın Yaşar İpek ile aşk yaşadığı iddiası ortalığı karıştırdı. Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Yağmur Sarnıç ve Yaşar İpek beraber tekne tatiline çıktı. İkilinin beraber tatile çıkmasını da sosyal medya paylaşımları ele verdi.
YAĞMUR SARNIÇ İLE YAŞAR İPEK AŞK MI YAŞIYOR! İŞTE SKANDAL GÖRÜNTÜLER TIKLA VE İZLE
TEKNEDE YAKALANDILAR
Geçtiğimiz günlerde Yaşar İpek ve Yağmur Sarnıç tatildeki tekne fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmış, Yaşar İpek'in yanındaki genç kadının Yağmur Sarnıç olduğu iddia edilmişti. Yaşar İpek'in teknede bir kadınla görüntülenmesinin ardından sosyal medyaya yüklediği fotoğraftaki kıyafetlerinin aynı olması İpek'in bir kadınla teknede olmasını katlamıştı.