Yağmur Sarnıç ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? Seren Serengil olayının ardından gündeme düşen skandal görüntüler!

Emre Aşık'tan olaylı bir şekilde boşanan Yağmur Sarnıç'ın Yaşar İpek ile aşk yaşadığı iddiası ortalığı karıştırdı. Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Yağmur Sarnıç ve Yaşar İpek beraber tekne tatiline çıktı. İkilinin beraber tatile çıkmasını da sosyal medya paylaşımları ele verdi.

YAĞMUR SARNIÇ İLE YAŞAR İPEK AŞK MI YAŞIYOR! İŞTE SKANDAL GÖRÜNTÜLER TIKLA VE İZLE