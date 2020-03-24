Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyada küresel salgın haline dönüşen corona virüsüne yakalanan ünlü isimler arasında mı? İşte merak edilen o açıklama... Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına corona virüsü testi negatif çıkan Dr. Ender Saraç konuk oldu. Programa eşiyle birlikte görüntüle bağlanan Saraç, hastaneye başvuru sürecini ve sonrasını anlattı.

İşte Dr. Ender Saraç'ın açıklamaları;

Üç şeye çok dikkat edin Birincisi; mutlaka evde kalmak lazım. İkincisi; dişlerinizi sert diş fırçasıyla fırçalamayın. Kızarmış ekmek, kabuklu yemiş yemeyin çünkü bunlar çizik yapabiliyor ve oralara virüs daha kolay yerleşiyor.

Ünlü diyetisyenin eşi Benan Saraç, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Süreç bizi çok üzdü. Şu anda test sonucu pozitif çıkan hiçbir vakanın şehri bile açıklanmıyor, insanlar panik yaşamasın diye. Hastane çalışanlarının duyarlı olması gerekirdi. Hem işlerine olan saygıdan hem de hukuki açıdan. Sadece bu konuda çok üzüldüm. Süreci her detayıyla takip ediyoruz. Pozitif çıkmasına da hazırız. Ender Bey, yılların doktoru ve tecrübe birikimi var."

Sosyal medya hesabı üzerinden de açıklama yapan Saraç, "Hocamız iyi durumda. Kendi insiyatifiyle yaptırdığı testin sonucu henüz çıkmadı. Olmayan bir şeyi varmış gibi gösterip kimseyi strese sokmaya gerek yok. Bir sağlıkçı olarak kendisinin gösterdiği duyarlılığı herkesten bekliyoruz" dedi.