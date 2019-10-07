Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e şok hareket! Cezaevinden çıkar çıkmaz...
Seren Serengil, Yaşar İpek'le yaşadığı problemler sonrası yüksek tansiyon ve kanama nedeniyle 4. kez bebeğini kaybetmişti. 48 yaşındaki Serengil, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek boşanma aşamasında olduğu Yaşar İpek hakkında kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle zorlama hapsi talebinde bulunmuştu. Geçtiğimiz Cuma günü cezaevinden çıkan Yaşar İpek, Seren Serengil hakkında tedbir kararı çıkarttı.
NELER YAŞANDI?
Seren Serengil ile Yaşar İpek'in birlikteliği geçen sene büyük bir aşkla başlamıştı. Seren Serengil, geçen yıl Gülben Ergen hakkında konuşup, mahkeme kararını ihlal ettiği için 3 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Yaşar İpek o dönemde Seren Serengil'i bir an bile yalnız bırakmamış, hatta aşkları hapishane yolunda başlamıştı.
Seren Serengil ile Yaşar İpek'in boşanma kararı almasının ve aralarındaki olaylarının bu kadar büyümesinin sebebi ise, Seren Serengil'e göre eşinin kendisine şiddet uygulaması, Yaşar İpek'e göre ise, eşinin çocuk sahibi olabilmek için başka bir kadının mitokondrisini kullandığı iddiasıydı.
Seren Serengil, binbir zorlukla sahip olduğu bebeğini bu olaylar yüzünden kaybetti. Daha önce kocası hakkında 'Uzaklaştırma, kendisiyle hiç bir şekilde iletişim kurmama ve konuşmama kararı' çıkarttırmış olan Serengil, bebeğini kaybettikten sonra, Yaşar İpek'i mahkemeye şikayet edeceğini ve onu hapise attıracağını sosyal medya hesabından açıklamıştı.
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