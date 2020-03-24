EDHO Doğan Baba kimdir sorusu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu hafta efsane bir isim daha katılıyor. Deli Yürek'te Turgay Atacan ve Kurtlar Vadisi'nde Zaza Dayı karakteriyle gönüllere taht kuran Ali Sürmeli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Doğan Baba karakterine hayat verecek. Peki, Doğan Baba'yı canlandıran Ali Sürmeli kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte merak edilenler...

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Ali Sürmeli 7 Nisan 1959'da Bingöl'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.