EDHO Doğan Baba kimdir sorusu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu hafta efsane bir isim daha katılıyor. Deli Yürek'te Turgay Atacan ve Kurtlar Vadisi'nde Zaza Dayı karakteriyle gönüllere taht kuran Ali Sürmeli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Doğan Baba karakterine hayat verecek. Peki, Doğan Baba'yı canlandıran Ali Sürmeli kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte merak edilenler...
ALİ SÜRMELİ KİMDİR?
Ali Sürmeli 7 Nisan 1959'da Bingöl'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.
Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir.
Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle gönüllere taht kurdu.
Sürmeli son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Doğan Baba karakterine hayat veriyor.
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''Teyzem, Altan'ın elinde amca!''
İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır.
Kepelilerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkındadırlar.
Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister. Bu yüzden Kepelilerle Façalıların arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girecektir.
Altan, Hızır'ı bir türlü alt edemeyince, yaptığı her planı bozmayı başaran, ondan hep bir adım önde olan iki ismi, Ceylan ve Alparslan'ı hedefine koyar. Bu planda en etkili olacak isim ise Tufan olacaktır. Öncelikle Ceylan'ı tuzağa düşüren Altan, Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini bilmektedir.
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