18 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba günü, günün belirli saatlerinde ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden seyirciler hangi yapımın birinci olduğu hakkında araştırma yapıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman 15. bölümüyle, Show TV'de Zemheri 10. final bölümüyle, TV 8'de Doğduğun Ev Kaderindir 11. bölümüyle ekranlara geldi.
18 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
18 Mart reyting sonuçları henüz belli olmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.
17 MART SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 EŞKIYA DÜNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
2 FATİH PORTAKAL
3 BARAJ
4 SURVİVOR
5 MUGE ANLI İLE TATLI SERT
6 RAMO
7 HEKİMOĞLU
8 SHOW ANA HABER
9 ESRA EROL'DA
10 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ - ÖZET
17 MART SALI AB REYTİNG SONUÇLARI
1 FATIH PORTAKAL
2 HEKİMOĞLU
3 ESKIYA DÜNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
4 BARAJ
5 SURVİVOR
6 HEKIMOĞLU
7 RAMO
8 MUGE ANLI İLE TATLI SERT
9 ATV ANA HABER
10 SURVİVOR EKSTRA
REYTİNG NEDİR?
Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.
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