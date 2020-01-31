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    • 31.01.2020 07:23
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    • 31.01.2020 07:28

    Lucca'daki skandalında son dakika gelişmesi: Kameralar "arızalı" çıktı

    Son dakika haberine göre Lucca Bar’ın işletmecisi A.İ.’nin mekanda çalışan R.B.’ye tuvalette cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. İddianamede, işyerinin güvenlik kameralarından sorumlu olan bilgisayar firması sahibi B.İ.'nin ifadesinin alındığı, tuvalet girişini gösteren güvenlik kameralarının 6 Ocak-14 Ocak günleri arasında arıza nedeniyle kayıt yapmadığının tespit edildiği belirtildi.

    Lucca'daki tecavüz skandalında flaş gelişme

    Bebek'teki Lucca'da 8 Ocak'ta yaşandığı öne sürülen olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, işyerinin güvenlik kameralarından sorumlu olan bilgisayar firması sahibi B.İ.'nin ifadesinin alındığı, tuvalet girişini gösteren güvenlik kameralarının 6 Ocak-14 Ocak günleri arasında arıza nedeniyle kayıt yapmadığının tespit edildiği belirtildi.



    "AĞLAR VAZİYETTE GÖRDÜM"
    Lucca'da çalışan ve soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen B.A., olay günü R.D.'nin saat 00.00'da mesaisi bitmesine rağmen A.İ. izin vermediği için işyerinden çıkamadığını anlattı. B.A. 02.00 sıralarında müşteri tuvaletinin bulunduğu taraftan R.D.'nin hızlı bir şekilde, tedirgin ve ağlar vaziyette geldiğini gördüğünü, yanına gitmeye fırsat bulamadan taksiyle ayrıldığını söyledi. Lucca'da çalışan U.T. ise olay günü A.İ.'nin çok alkol aldığını ve R.D.'ye karşı aşırı samimi davranışlar sergilediğini, R.D.'nin tavırlarından bu durumdan rahatsız olduğunu anladığını belirtti.



    SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
    Suçlamaları kabul etmeyen A.İ., R.D.'yi iş disiplinine uymadığı gerekçesiyle birkaç kez uyardığını, R.D.'nin de kendisinden şikayetçi olduğunu öne sürdü. Savcılığın hazırladığı iddianamede ise tanık anlatımlarının R.D.'nin iddialarını doğruladığına dikkat çekildi, A.İ.'nin cezadan kurtulmaya yönelik savunması yerine kendi içerisinde tutarlı, hayatın olağan akışına uygun olan müşteki anlatımlarına itibar edildiği ifade edildi.

    Kaynak: Hürriyet

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