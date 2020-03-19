Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten gelişmeler! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Zehra Topdağ cinayetinde son durum! Küçük kız, yasak aşk yaşayan amcası ve yengesinin cinsel birlikteliğini gördüğü için mi öldürüldü. Yenge Kadriye'nin aile içi cinsel ilişki geçmişi herkesi şoke etti. Zehra Topdağ'ın katili kim?

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22 yaşındaki Özcan Eren'e ne oldu? Özcan Eren'in katili kim? 22 yaşındaki Özcan Eren'e ne olduğunu araştırırken, genç çocuktan hafta sonu kötü haber geldi. Cumartesi günü Sevişler Barajı çevresinde muntazam bir şekilde kesilmiş sağ kol bulduğunu emniyete haber veren bir vatandaş her şeyin ortaya çıkmasını sağladı. Müge Anlı'da aranan Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen kesik kol DNA incelemesine gönderilirken, bölgede yapılan çalışma sonrasında ceset parçaları bulundu. İnsan vücudunun bütünlüğünün bozulduğunu gösteren parçalar herkesi şoke etti.