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    • 19.03.2020 10:05
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    • 19.03.2020 10:10
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    CANLI İZLE: canlı yayınında son dakika Özcan Eren gelişmesi!

    Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı canlı yayınında 22 yaşındaki Özcan Eren'in ceset parçaları bulunmuştu. Özcan Eren bilgisini aktarıyor!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    canlı yayınında tüyler ürperten gelişmeler! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan 'te araştırılan Zehra Topdağ cinayetinde son durum! Küçük kız, yasak aşk yaşayan amcası ve yengesinin cinsel birlikteliğini gördüğü için mi öldürüldü. Yenge Kadriye'nin aile içi cinsel ilişki geçmişi herkesi şoke etti. Zehra Topdağ'ın katili kim?

    ATV CANLI YAYIN

    MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN İZLE - TIKLA

    22 yaşındaki Özcan Eren'e ne oldu? Özcan Eren'in katili kim? 22 yaşındaki Özcan Eren'e ne olduğunu araştırırken, genç çocuktan hafta sonu kötü haber geldi. Cumartesi günü Sevişler Barajı çevresinde muntazam bir şekilde kesilmiş sağ kol bulduğunu emniyete haber veren bir vatandaş her şeyin ortaya çıkmasını sağladı. Müge Anlı'da aranan Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen kesik kol DNA incelemesine gönderilirken, bölgede yapılan çalışma sonrasında ceset parçaları bulundu. İnsan vücudunun bütünlüğünün bozulduğunu gösteren parçalar herkesi şoke etti.

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