Takvim'in gündeme getirdiği Bebek Lucca'daki skandalla ilgili ortaya çıkan bir detay, "Pes" dedirtti. Sosyetik mekanın müdürü Alper İri'nin aynı mekanda garson olarak çalışan R.D.'yi 7 Ocak'ta tuvalette taciz ettiği iddiasıyla hazırlanan iddianamede şok bir detay ortaya çıktı.



İri, R.D.'nin iftirasına maruz kaldığnı söylese de tanık ifadeleri genç garsonu doğruluyor.

BİZİ DE İŞLETMEYİN!

İddianameye göre; tuvalet girişini gösteren güvenlik kameraları 6 Ocak ile 14 Ocak arasında arıza nedeniyle kayıt yapmadı. Arızanın tam da skandalın gerçekleştiği döneme denk gelmesi ise tartışma konusu oldu. Sosyal medya kullanıcılarının birçoğu, kameranın bilinçli bir şekilde bozulmuş olabileceğini gündeme getirdi. Bu arada tacizle ilgili hiçbir tanığın olmadığını ve kendisine iftira atıldığını öne süren Alper İri'nin bu iddiasını ise hazırlanan iddianame çürüttü. Savcılığın hazırladığı iddianamede tanık anlatımlarının R.D.'nin iddialarını doğruladığına dikkat çekildi.

LUCCA; müdürünün bir kadını tuvalete kitleyerek tecavüz etmeye çalışması sonrası yerin dibine batmış, namusunu sevenlerin gitmemesi gereken mekan.

KAMERANIN bozulması, güzel planmış. Resmen tacizi gizliyorlar.

BUNLARA hiçbir şey olmaz; sonunda da tacize uğrayan gencecik kız suçlu çıkar.

KAMERA bozuk diyorlarsa, yüzde yüz suçlulardır.

TESADÜFÜN böylesi. Kamera tam da bozulacak zamanı bulmuş. Tabii kızcağız garson olunca.

MEKANDA hırsızlık olsa, bakın bakalım bozuluyor mu o kamera!

SOSYAL medyada her taciz haberinde ortalığı ayaklandıran Beyaz Türkler, taciz Lucca'da olunca sessiz kalıyor.

SIRF mekanda oturup hava atmak için tacize sessiz kalanlara yazıklar olsun.



Mekan sahibi Cem Mirap, olayla ilgili "Üzgünüm" dedi.