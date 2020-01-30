TAKVİM'İN ortaya çıkardığı Bebek Lucca'daki skandal taciz iddiasıyla ilgili iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü şüpheli Alper İri'nin alkollü olduğu ve ters davranışları nedeniyle müşteki R.D.'den özür dilediği aktarıldı. İddianameye göre; İri'nin R.D'den özür dilerken müştekiye sarılarak basit cinsel saldırı suçunu işlediği kaydedildi.

Olay gecesi R.D.'nin lavabodan çıkmak için kapıyı açtığı sırada Alper İri'nin doğrudan içeri girdiği ve müştekinin dışarı çıkmasına izin vermeyerek lavabonun kapısını kilitleyerek "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçunu işlediği anlatıldı. İddianamede İri'nin lavaboda müştekinin kollarını tuttuğu, sarıldığı ve boynundan öperek "Basit cinsel saldırı" suçunu işlediği vurgulandı. Savcılık, Alper İri'nin 9 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasını talep etti. Sosyetik mekan ise dün boş kaldı!



TACİZ İDDİASINA İFTİRASAVUNMASI!

Suçlamaları kabul etmeyen İri, R.D'yi iş disiplinine uymadığı gerekçesiyle birkaç kez uyardığını ve müştekinin bu nedenle şikayetçi olduğunu iddia etti.

MÜŞTERİDEN TEPKİ GELDİ

Özellikle akşamüstü ve akşam saatlerinde tıka basa dolu olan Bebek Lucca, dün adeta sinek avlıyordu. Mekandaki boşluklar, "Müşteriden skandala tepki geldi" dedirtti...





Her şeyi tüm gerçekleriyle yazan TAKVİM magazin servisinin duyurduğu Bebek'teki skandal, gündem oldu.