Müge Anlı canlı yayınında son dakika Özcan Eren gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 7 Şubat'tan bu yana kayıp olan 22 yaşındaki Özcan Eren'in başına gelenler araştırılıyordu. Hafta başında Özcan Eren'in telefon sinyalinin son görüldüğü yerde, Sevişler Barajı'nda kesik kol parçası bulundu. Kesik kol Özcan Eren'e mi ait?
MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV 18 MART - TIKLA
Müge Anlı'nın, "Katil içinizden birisi biliyorsunuz değil mi?" dediği Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü işlenen 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetinde son durum nedir? Ortaya çıkan gerçekler tüyler ürpertmeye devam ediyor. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 18 Mart Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!
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