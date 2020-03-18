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    • 18.03.2020 10:15
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    • 18.03.2020 10:19
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    CANLI İZLE: 'da Özcan Eren ve Zehra Topdağ cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi!

    ında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 22 yaşındaki Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen kesik kol DNA sonucuna göre kime ait? 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın katili kim? Tüyler ürperten gelişmeler 18 Mart Müge Anlı canlı yayınında!

    Müge Anlı canlı izle!

    ında son dakika Özcan Eren gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan canlı yayınında 7 Şubat'tan bu yana kayıp olan 22 yaşındaki Özcan Eren'in başına gelenler araştırılıyordu. Hafta başında Özcan Eren'in telefon sinyalinin son görüldüğü yerde, Sevişler Barajı'nda kesik kol parçası bulundu. Kesik kol Özcan Eren'e mi ait?

    ATV CANLI YAYIN

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV 18 MART - TIKLA

    'nın, "Katil içinizden birisi biliyorsunuz değil mi?" dediği Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü işlenen 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetinde son durum nedir? Ortaya çıkan gerçekler tüyler ürpertmeye devam ediyor. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 18 Mart Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

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    Haberler Magazin CANLI İZLE: Müge Anlı'da Özcan Eren ve Zehra Topdağ cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi!
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