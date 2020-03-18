CANSEL ÇÖRDÜK'TEN "CORONA" AÇIKLAMASI

Çördük, virüse yakalandığını şu sözlerle duyurdu:

"Birkaç gündür öksürük, nefes darlığı çektim ama çok ciddiye almadım çünkü hep bunlardan şikayet ediyordum. Zaten nefes darlığı vs hep vardı çocukluğumdan beri. Bu koronavirüs olayı bana bulaşmaz diye düşünsem bile hep temiz, hijyenik kaldım yaşıma rağmen. Yakalandığımı birkaç dakika önce öğrendim karantinaya alındım. Yaşım 23 olmasına rağmen çok ağır geçiriyorum çok zor nefes alıyorum yaşımdan dolayı. Beni hasta olarak kabul ettiler yaşlıları etmiyorlar... Zaten çocukluğumdan beri olan nefes darlığımı çok ağır çekiyorum bana bakan hemşire kadın bir siyahi ve bir sürü insanın işten kaçıp eve kapandığını söyledi. Bu kadın para için burada değil... Ve evet böyle insanlar hala var. O yardım etmek istiyor. Açıkçası bu koronavirüs şeyiyle dalga geçiyordum, beni ele geçirene kadar. 2 hafta karantinada kalacağım. Asla evden çıkma! Ben atlatacağım ama 53 yaş ve üstü hayır."