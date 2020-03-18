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    • 18.03.2020 11:41
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    • 18.03.2020 11:41
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    kimdir? , nereli? Cansel Çördük corona virüs mü oldu?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? Cansel Çördük Corona mı oldu? Evlilik programlarıyla tanınan Cansel Çördük, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını söyledi. Amerika'da yaşamını sürdüren Cansel Çördük, corona virüsüne yakalandığını belirtti. Peki, ? Genç isim programda tanıştığı Eser West ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle sürekli magazin gündeminde yer alıyordu.

    Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Cansel Çördük kimdir? Evlilik programlarıyla gündeme gelen Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında, nereli? ABD'da yaşayan genç isim, Kısmetse Olur adlı evlilik programında yaşadığı ilişkilerle tanınıyordu. Çördük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüsüne yakalandığını açıklandı. Peki, Cansel Çördük kimdir? Cansel Çördük hakkında merak edilenler…

    CANSEL ÇÖRDÜK KİMDİR?

    Cansel Çördük, 1995 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı. Lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Çılgın Dersane filminde rol alan Çördük, Kanal D ekranlarına yayınlanan Kısmetse Olur isimli yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu. Aynı programda tanıştığı Eser West ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle sürekli gündem oluyordu. Sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunan Cansel Çördük, modellik yapıyor.

    CANSEL ÇÖRDÜK'TEN "CORONA" AÇIKLAMASI

    Çördük, virüse yakalandığını şu sözlerle duyurdu:

    "Birkaç gündür öksürük, nefes darlığı çektim ama çok ciddiye almadım çünkü hep bunlardan şikayet ediyordum. Zaten nefes darlığı vs hep vardı çocukluğumdan beri. Bu koronavirüs olayı bana bulaşmaz diye düşünsem bile hep temiz, hijyenik kaldım yaşıma rağmen. Yakalandığımı birkaç dakika önce öğrendim karantinaya alındım. Yaşım 23 olmasına rağmen çok ağır geçiriyorum çok zor nefes alıyorum yaşımdan dolayı. Beni hasta olarak kabul ettiler yaşlıları etmiyorlar... Zaten çocukluğumdan beri olan nefes darlığımı çok ağır çekiyorum bana bakan hemşire kadın bir siyahi ve bir sürü insanın işten kaçıp eve kapandığını söyledi. Bu kadın para için burada değil... Ve evet böyle insanlar hala var. O yardım etmek istiyor. Açıkçası bu koronavirüs şeyiyle dalga geçiyordum, beni ele geçirene kadar. 2 hafta karantinada kalacağım. Asla evden çıkma! Ben atlatacağım ama 53 yaş ve üstü hayır."

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