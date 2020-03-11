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    • 11.03.2020 10:19
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    • 11.03.2020 10:19
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    canlı yayın izle Atv 11 Mart! Son dakika DNA sonucu gelişmesi ve Çağla Tuğaltay cinayetinde son durum!

    canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan canlı yayınında bugün, evlatlık olduğunu öğrenen Havvana Hanım ile Özlem Hanım'ın kardeş olup olmadığını belirleyecek olan DNA sonucu çıkıyor! 15 yaşında katledilen Çağla Tuğaltay cinayetinde son durum! Hepsi ve daha fazlası 11 Mart ında!

    Müge Anlı canlı izle!

    Atv canlı yayınında son dakika gelişmesi! 15 yaşındayken evinde boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili kim? Müge Anlı Çağla Tuğaltay cinayetinin katil zanlısı ve 20 yıllık zaman aşımı süresi hakkında 11 Mart ında neler anlatacak? Çağla Tuğaltay cinayetinde son durum nedir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV İZLE 11 MART - TIKLA

    Murat Barut, 15 yaşındayken Özlem Yılmaz'ın kardeşlik alındığı belgeye ulaşmış ;ancak konuyu kimseye söylememeyi tercih ettiğini anlattı. Belgede kardeşinin isminin Ebru olduğunu gören Murat Bey, konula alakalı başka bir bilgi bilmediğini söyledi. Yıllarca kardeşimin evlatlık olduğunu saklayan 50 yaşındaki Murat Barut, aile içindeki bir tartışmada kendisiyle ilgili gerçekle de yüzleşmek zorunda kaldı. Murat Barut da tıpkı kardeşi gibi evlatlık alınmıştı.

    Aile, 1969 doğumlu Murat Barut'u 3- 4 günlük bir bebekken Mersin'deki bir otobüs durağında, Özlem Yılmaz ise 1974 yılında Adana'da bir hastaneden aldıklarını söylemişti. Özlem Hanım için sıcak bir gelişme yaşanmış, telefonla yayına bağlanan Havvaana Doğan, Özlem Yılmaz'ın kardeşi olabileceğini söylemişti. Havvaana Doğan ve halası stüdyoya geldi. Canlı yayında duygusal anlar yaşandı.

    Peki Havvana ile Özlem kardeş mi? nu açıklıyor! Hepsi ve daha fazlası için 11 Mart Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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    Haberler Magazin Müge Anlı canlı yayın izle Atv 11 Mart! Son dakika DNA sonucu gelişmesi ve Çağla Tuğaltay cinayetinde son durum!
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