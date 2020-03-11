Müge Anlı koronavirüs için uyardı: Sanırım artık karşılıklı olarak anlaşmamız gerekiyor!

MÜGE ANLI'NIN KORONAVİRÜS ÇAĞRISI

"Biraz karşılıklı olarak sanırım anlaşmamız gerekiyor. Ben de dokunmayı, sarılmayı seviyorum duygularımı bu şekilde ifade etmek üzerrine programlanmış bir yapım var ama bu dönemde birbirimize hiç dokunmaz ve sarılmazsak daha iyi olacak.

Okullardan büyüklere, büyüklerden evdeki yetişkinlere geçiyor bu tip şeyler. İnşallah okullarda da olması. Birçok yerde de okullar tatil edildi dünyada. Şu andaki bütün velilerin ortak dileğini de ben buradan bir veli olarak dile getireyim, okullar bir süre tatil edilsin, en azından şu işler bir durulana kadar. Sağdan soldan çocukları götürdük, devamsızlık oldu olmadı sorunu yaşayana kadar ben önce çocuklarımızın garanti altına alınması taraftarıyım. İhbar hattımıza da çok mesaj geldi Müge Hanım ne olur siz de yayında söyleyin, seslenin diye."