Müge Anlı koronavirüs için uyardı: Sanırım artık karşılıklı olarak anlaşmamız gerekiyor!
Müge Anlı koronavirüs için önce uyardı sonra da çağrıda bulundu. Tecrübeli sunucu Müge Anlı, faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 11 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaya başlamadan önce 46 yaşındaki Müge Anlı, önce gelen konuklara seslendi sonra da Müge Anlı ile Tatlı Sert WhatsApp ihbar hattına gelen isteği paylaştı. Lidya Müge Akdağ adında bir kız evladı bulunan Müge Anlı, koronavirüs çağrısını hem sunucu hem de veli olarak dile getirdi. İşte 11 Mart Atv canlı yayınında Müge Anlı'dan koronavirüs açıklaması...
Gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından, tüm Türkiye vakanın hangi ilde çıktığını araştırmaya başladı. Sosyal medyada vakanın Kayseri'de olduğu iddia edilirken, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli iddialarla ilgili flaş bir açıklama yaptı.
"Havaalanında, yurt dışından gelen hastalarımız ön hekimlerimizin muayenesinden geçirilmektedir. Riskli olacağı düşünülenler yine mahallinde enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilip muayene edilmektedir. Şüpheli vaka olarak belirlenenler 112 ambulansımız ile referans hastanemize korunmalı bir şekilde taşınmaktadır. Sonuçları da Bakanlığımız paylaşmaktadır. Bu görüntü geçen hafta çekilmiştir. Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur."
MÜGE ANLI'NIN KORONAVİRÜS ÇAĞRISI
"Biraz karşılıklı olarak sanırım anlaşmamız gerekiyor. Ben de dokunmayı, sarılmayı seviyorum duygularımı bu şekilde ifade etmek üzerrine programlanmış bir yapım var ama bu dönemde birbirimize hiç dokunmaz ve sarılmazsak daha iyi olacak.
Okullardan büyüklere, büyüklerden evdeki yetişkinlere geçiyor bu tip şeyler. İnşallah okullarda da olması. Birçok yerde de okullar tatil edildi dünyada. Şu andaki bütün velilerin ortak dileğini de ben buradan bir veli olarak dile getireyim, okullar bir süre tatil edilsin, en azından şu işler bir durulana kadar. Sağdan soldan çocukları götürdük, devamsızlık oldu olmadı sorunu yaşayana kadar ben önce çocuklarımızın garanti altına alınması taraftarıyım. İhbar hattımıza da çok mesaj geldi Müge Hanım ne olur siz de yayında söyleyin, seslenin diye."
"Ellerinizi sık sık yıkayın ve kalabalık ortamlara girmemeye özen gösterin. Fazla dokunduğunuz yerleri de ara ara silmeye özen gösterin."
MÜGE ANLI KORONAVİRÜS UYARISI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!