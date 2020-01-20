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Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmesi! Şüpheli ismin DNA'sı...

Müge Anlı canlı yayınında Çağla Tuğaltay son dakika gelişmesini aktardı! 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, abisi İlker Tuğaltay'ın odasında boğazı kesilmiş bir şekilde bulundu. 10 yıl önce vahşice işlenen Çağla Tuğaltay cinayetinin dosyasının kapanmasına 6 ay kala anne Gülnur Saygı'nın Müge Anlı'dan yardım istemesi üzerine TBMM'de Çağla Tuğaltay için yasa hazırlığı başladı. Dosyayla ilgilenen savcıdan Türkiye'yi sevindiren haber geldi. İşte Müge Anlı'da son dakika Çağla Tuğaltay gelişmesi!

20.01.2020 11:54 - Son Güncelleme: 20.01.2020 12:08
Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmesi! Şüphelisi ismin DNA'sı...

Müge Anlı2daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı! 20 yıldır katili bulunamayan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetini tekrar gündeme taşıdı. Zaman aşımına uğramasına 6 ay kalması nedeniyle görgü şahitlerine seslenen Anlı, çözülemeyen cinayetler için zaman aşımı sorununu dile getirdi. Savcılık düğmeye bastı! Çağla Tuğaltay'ın katili kim? İşte Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son durum...

Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmesi! Şüphelisi ismin DNA'sı...

15 yaşındayken evinde boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili kim? Müge Anlı Çağla Tuğaltay cinayetinin katil zanlısı ve 20 yıllık zaman aşımı süresi hakkında 20 Ocak Müge Anlı canlı yayınında sıcak gelişme yaşandı. Müge Anlı'ya gelen ihbardaki şüpheliden kan örneği alındı!

Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmesi! Şüphelisi ismin DNA'sı...

dosyanın kapanmasına 1 ay kala gözler Adli Tıp'tan gelecek olan DNA sonucunda!

MÜGE ANLI ÇAĞLA TUĞALTAY CİNAYETİNDE SON DURUMU AKTARDI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmesi! Şüphelisi ismin DNA'sı...

20 yıldır katili bulunamayan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetini tekrar gündeme taşıdı. Zaman aşımına uğramasına 6 ay kalması nedeniyle görgü şahitlerine seslenen Anlı, çözülemeyen cinayetler için zaman aşımı sorununu dile getirdi.

Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmesi! Şüphelisi ismin DNA'sı...

ÇAĞLA TUĞALTAY CİNAYETİNİN DETAYLARI

Müge Anlı'yı takip eden milletvekilleri ise harekete geçti. MHP Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara, cinayetlerde zaman aşımı süresinin kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi vermeye hazırlandıklarını açıkladı.

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