Survivor kim elendi sorusu hakkında izleyicilerin araştırmaları hız kazandı. TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler Survivor'da kim elendi sorusu hakkında araştırma yapıyor. Survivor'da geçen hafta Ünlüler takımına Aşkım Burçe Tunay ile Berkan Karabulut, Gönüllüler takımına ise Gizem Birdan ve Yunus Emre Özden katılmıştı. Peki, 10 Mart Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı? İşte bölüme dair merak edilenler...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Bu akşam Survivor'da adaya veda eden isim ünlüler takımından 'İrem' oldu.



SMS OYLAMASI

SMS oylaması ile en çok oyu alan ilk isim Ersin, ikinci isim ise Mert oldu.