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    • 11.03.2020 09:08
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    • 11.03.2020 09:08
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    10 Mart SMS halk oylaması sıralaması açıklandı! ? İşte elenen isim

    Pazartesi akşamı 'da kıran kıra bir ödül oyunu mücadelesi gerçekleştirildi. Bu akşam programı ekranları başına takip edemeyen izleyiciler özellikle bu saatlerde Survivor'da kim elendi sorusu hakkında araştırma yapıyordu. Programın izleyicileri özellikle bu saatlerde 10 Mart Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? sıralaması açıklandı mı? İşte elenen isim... Bu sezon en iyi başlangıcını yapan, her bölümü ile izlenme rekorları kıran Survivor 2020'de ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımından sakatlığı nedeniyle Yunus Emre ve Meryem'in son durumunu açıkladı.

    10 Mart Survivor'da kim elendi?

    Survivor kim elendi sorusu hakkında izleyicilerin araştırmaları hız kazandı. TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler Survivor'da kim elendi sorusu hakkında araştırma yapıyor. Survivor'da geçen hafta Ünlüler takımına Aşkım Burçe Tunay ile Berkan Karabulut, Gönüllüler takımına ise Gizem Birdan ve Yunus Emre Özden katılmıştı. Peki, 10 Mart Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı? İşte bölüme dair merak edilenler...

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Bu akşam Survivor'da adaya veda eden isim ünlüler takımından 'İrem' oldu.

    SMS OYLAMASI

    SMS oylaması ile en çok oyu alan ilk isim Ersin, ikinci isim ise Mert oldu.

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