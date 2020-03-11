Ünlü sosyal medya fenomeni Enes Batur ceza mı aldı? Enes Batur Youtube neden yasaklandı? YouTube'da 12.2 milyonla en çok takipçisi bulunan isimler arasında bulunan fenomen Enes Batur, çektiği bir video nedeniyle yasaklandı. YouTuber Enes Batur, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla, eski bir videosu nedeniyle YouTube'dan ceza aldığını duyurdu.

ENES BATUR NEDEN YASAKLANDI?

YouTube'da 12.2 milyon ile en çok takipçisi bulunan fenomenler arasında olan Batur, beklemede olduğunu ve platforma video yükleyemediğini açıkladı.