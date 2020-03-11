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    • 11.03.2020 11:27
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    • 11.03.2020 11:27
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    mı aldı? neden yasaklandı?

    neden yasaklandı? Youtube’da çektiği videolarla sosyal medya fenomeni haline gelen Enes Batur’a şok bir haber geldi. Türkiye’nin en çok izlenen isimlerinden birisi olan Enes Batur’un video yüklemesi yasaklandı. Ünlü isim aldığı cezayı Instagram hesabından duyurdu.

    Enes Batur ceza mı aldı? Enes Batur Youtube neden yasaklandı?

    Ünlü sosyal medya fenomeni Enes Batur ceza mı aldı? Enes Batur Youtube neden yasaklandı? YouTube'da 12.2 milyonla en çok takipçisi bulunan isimler arasında bulunan fenomen Enes Batur, çektiği bir video nedeniyle yasaklandı. YouTuber Enes Batur, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla, eski bir videosu nedeniyle YouTube'dan ceza aldığını duyurdu.

    ENES BATUR NEDEN YASAKLANDI?

    YouTube'da 12.2 milyon ile en çok takipçisi bulunan fenomenler arasında olan Batur, beklemede olduğunu ve platforma video yükleyemediğini açıkladı.

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