Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! 11 Mart Müge Anlı canlı yayınında büyük şok

Yıllarca birbirlerini kardeş bilip bir gün evlatlık olduklarını öğrenen Özlem Yılmaz ve Murat Barut biyolojik ailelerini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.Programda kardeşlerden biri için umut verici gelişmeler yaşanmıştı. Biyolojik kardeş olabileceği kişi olan Havvana hanım ile Özlem Hanım'ın DNA sonucu çıktı. Müge Anlı 11 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında DNA testi sonucunu açıkladı!