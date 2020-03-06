Yaklaşık 7 aydır kendisinden haber alınmayan Cuma Şahin, 2 yıl önce eşinden ayrıldığı için hayatını terk devam ettiriyordu. AFAD ekiplerinin detaylı bir şekilde her yeri aradığını belirten köylüler, yaşlı adamın bulunamadığını söyledi. Köyün muhtarı Hasbi Gül, kendilerinin de arama yaptığını ;ancak bir sonuç elde edemediklerini anlattı. Yaşadığına dair bir iz bulunamayan yaşlı adamın hayatından şüphe ediliyor.

CYMA ŞAHİN'İ YEĞENİ Mİ ÖLDÜRDÜ?

Köyde yaşayan insanlar, yaşlı adamın kaybından daha önce su ve yol sorunu yaşadıkları amcalarının oğlu Salih Şahin'i sorumlu tuttu. Aile, zamanında babalarıyla kavgaları olduğunu bu nedenle ondan şüphelendiklerini söyledi. Cuma Şahin'in çocukları amca oğullarının kendilerine bir açıklama yapmamasına dikkat çekti. Ailenin şüphelendiği diğer bir kişi de Salih Şahin'in eski damadı Ersin'di. Salih'in cezaevi firarisi Ersin'i işaret etmesi ise, dikkat çekti.

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AMCASINI ÖLDÜRMEKLE SUÇLANAN SALİH ŞAHİN KONUŞTU!

Görgü tanıklarının o gün ormanlık alanda gördüklerini öne sürdüklerini Salih Şahin, amcası Cuma Şahin'i öldürdüğü iddialarını reddetti. Amcasının kaybolduğu gün nerede olduğunu hatırlamadığını söyleyen Salih Bey, amcasıyla arasında problem olmadığını öne sürdü. Yaşlı adamla herhangi bir para alışverişinde bulunmadığını belirten Şahin, aileyle de bir sorunu olmadığını söyledi. Ben jandarmaya ifademi verdim diyen Salih Bey, öz yeğeni Ersin'den şüphelendiğini anlattı.