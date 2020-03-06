Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'dan üzücü haber geldi.

3 Mart 2013 hayata veda ettiğinde 59 yaşındaydı Müslüm Gürses. Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan, arabeskin 'Müslüm Baba'sı vefatının 7.yıl dönümünde hayat arkadaşı Muhterem Nur ilk kez mezarı başında olamadı.

BİLİNCİ KAPANDI!

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı. Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlandı. Bilinci kapanan 87 yaşındaki Nur'un son durumu Gürses hayranlarını da üzdü.