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    • 06.03.2020 12:28
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    Son dakika: 'in hayat arkadaşı 'dan üzen haber!

    ’in hayat arkadaşı ’dan üzücü haber geldi. Son dakika haberine göre bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan 87 yaşındaki Muhterem Nur'un bilinci kapandı. Geçtiğimiz gün hastane değişikliği yapılan Muhterem Nur'un son sağlık durumu hakkında detaylar haberimizde...

    Muhterem Nur'dan üzen haber!

    Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan 'in hayat arkadaşı 'dan üzücü haber geldi.

    3 Mart 2013 hayata veda ettiğinde 59 yaşındaydı Müslüm Gürses. Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan, arabeskin 'Müslüm Baba'sı vefatının 7.yıl dönümünde hayat arkadaşı Muhterem Nur ilk kez mezarı başında olamadı.

    BİLİNCİ KAPANDI!

    Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı. Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlandı. Bilinci kapanan 87 yaşındaki Nur'un son durumu Gürses hayranlarını da üzdü.

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