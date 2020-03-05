Müge Anlı'nın zor anları! Kızının gözü önünde intihar etti sonra da...
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in güzel sunucusu Müge Anlı, 5 Mart Atv canlı yayınında zor anlar yaşadı. Önceki gün Müge Anlı canlı yayınına katılan Aysun Yelegen, annesi Remziye Yelengen'in 16 gün önce evden gittiğini ve bir daha da dönmediğini ifade etti. Küçük kızın anlattıkları Müge Anlı ve ekranları başındaki izleyicileri duygulandırdı. Annesinin borçlar yüzünden psikolojisinin iyi olmadığını belirten küçük Aysun'un anlattıları herkesi şoke etti. Müge Anlı ve ekibinin sokak sokak arayışları sonucunda sokaklarda satıcılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan 45 yaşındaki 3 çocuk annesi Remziye bulundu. İşte Müge Anlı'nın zor anları...
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! 45 yaşındaki 3 çocuk annesi Remziye Yelegen, İstanbul Gaziosmanpaşa'dan, 17 Şubat'ta kayboldu. Kaybının üzerinden 16 gün geçti ve küçük Aysun, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılarak annesini bulması için tecrübeli sunucudan yardım istedi. Müge Anlı ve ekibi ise kısa süre içerisinde sokak sokak aradıkları Remziye Yelegen'i buldu ve anne - kızı birbirine kavuşturdu.
Kayıp Remziye Yelegen, Aysun isimli kızıyla birlikte yaşıyor. Geçimini seyyar satıcılık yaparak sağlıyordu. 45 yaşındaki kadın, Gaziosmanpaşa Beşyüzevler Semtinde bulunan trafik ışıklarının köşesinde çorap satıyordu… Kaybolduğu gün evinden, çorap satmaya gideceğini söyleyerek ayrıldı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı…