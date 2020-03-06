Hadise'den ilk kez aşk itirafı geldi... Seksi şarkıcı, önceki gün İstanbul'un güzel havasında, sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım'la yaşadığı ilişki sorulunca gülümsedi. Yıldız isim, bu soruya "Havalar çok güzel... Mutluyuz" yanıtını vererek dolaylı yoldan aşkını itiraf etti. Güzel şarkıcı, aşka dair sorulan diğer sorulara ise cevap vermedi.



Hadise'nin yürek hoplattığı dans videoları, sadece Instagram'da 15 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırmıştı.

Öte yandan Hadise'nin geçtiğimiz aylarda 11.3 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı seksi dans videolarını, kıskançlık krizine giren sevgilisi Kaan Yıldırım'ın isteği üzerine sildiği iddia edildi. 34 yaşındaki Belçika doğumlu güzelin, Kaan Yıldırım'ın kendisine sahip çıkmasından ve bu kıskanç tavrından çok hoşlandığı da konuşulanlar arasında...

Kaan Yıldırım, dizilerdeki maço hallerini özel hayatına da yansıttı. Oyuncu, Hadise'nin paylaşımlarını kaldırttı...

DOĞAN SAVAŞ