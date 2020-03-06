Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    ve aşkında bu kez de kıskançlık krizi! Dans videolarını sildirdi...

    - aşkında bu kez de kıskançlık krizi... Ünlü oyuncu, Hadise’nin ’da 15 milyon kişi tarafından izlenen seksi dans videolarını sildirdi. Yakışıklı oyuncuyla aşkı için ‘Mutluyuz’ diyen şarkıcının bu kıskanç tavırdan çok etkilendiği söyleniyor.

    Maço sevgili

    Hadise'den ilk kez aşk itirafı geldi... Seksi şarkıcı, önceki gün 'un güzel havasında, sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. , oyuncu Kaan Yıldırım'la yaşadığı ilişki sorulunca gülümsedi. Yıldız isim, bu soruya "Havalar çok güzel... Mutluyuz" yanıtını vererek dolaylı yoldan aşkını itiraf etti. Güzel şarkıcı, aşka dair sorulan diğer sorulara ise cevap vermedi.


    Hadise'nin yürek hoplattığı dans videoları, sadece 'da 15 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırmıştı.

    Öte yandan Hadise'nin geçtiğimiz aylarda 11.3 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı seksi dans videolarını, kıskançlık krizine giren sevgilisi Kaan Yıldırım'ın isteği üzerine sildiği iddia edildi. 34 yaşındaki doğumlu güzelin, 'ın kendisine sahip çıkmasından ve bu kıskanç tavrından çok hoşlandığı da konuşulanlar arasında...

    Kaan Yıldırım, dizilerdeki maço hallerini özel hayatına da yansıttı. Oyuncu, Hadise'nin paylaşımlarını kaldırttı...

    DOĞAN SAVAŞ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında bu kez de kıskançlık krizi! Dans videolarını sildirdi...
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri