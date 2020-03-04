Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 04.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    ile aşkında yeni kriz! Sosyal medyada temizlik yaptılar...

    ile aşkında yeni kriz! Ünlü oyuncu, aşk haberlerine dair tüm etiketleri Instagram’dan kaldırdı. Bunu gören güzel popçu da sosyal medyada ‘yıldırım’ temizliği yaptı.

    Sürpriz aşka Yıldırım çarptı

    Aşklarıyla olay olan Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi, arapsaçına döndü… Seksi şarkıcı, yılbaşında hayatında biri olduğunu belirtip, "Sevgilimi ben isteyene kadar bulamazsınız" mesajı verdi. Ancak 'nin geçtiğimiz ay beyaz bir köpekle verdiği poz, aşkını deşifre etti. Şarkıcının fotoğrafındaki köpeğin, oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu belirlendi.

    Hadise, bu olaydan kısa bir süre sonra da 'Benek' isimli aynı köpekle yeniden poz verdi. Ancak paylaşımların ardından köpekle olan iki karesini de bir anda sosyal medya hesabından sildi. Bu durum "Yıldırım aşkında ilk kriz" yorumlarını beraberinde getirmişti.

    ŞARKICIDAN KARŞI ATAK
    Gizemli aşkta yaşanan son gelişme ise bir kez daha kafaları karıştırdı. Yakışıklı oyuncu , dün Instagram hesabında aşk haberlerine dair tüm etiketleri kaldırdı.

    Bir süre sonra aynı işlemi Hadise de yaptı. Ünlü şarkıcı, Kaan Yıldırım ile alakalı etiketlendiği tüm gönderileri teker teker bulup kaldırdı.

    Bu durum "Aşk tamamen bitti" şeklinde yorumlandı.

    ABLASI İCRALIK OLDU!
    Hadise'nin     kavgalı olduğu ablası Hülya Açıkgöz'e, faiziyle 40 bin 233 liralık kredi kartı borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı.

    Açıkgöz, takibe itiraz edince banka itirazın iptali ile asıl alacak 34 bin 135 lira üzerinden takibin devamını istedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında yeni kriz! Sosyal medyada temizlik yaptılar...
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri