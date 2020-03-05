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Hadise'nin görüntüsü şoke etti! 'Kaan Yıldırım ile aşkı jet hızıyla bitti' denilen Hadise...

Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi, kafaları karıştırmaya devam ediyor. 43 yaşındaki Hadise'nin yılbaşında "Sevgilimi ben isteyene kadar bulamazsınız" mesajı kafaları karıştırmış ve üzerinden çok geçmeden Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddianın nedeni ise Yıldırım'ın köpeği Benek'ti... Hadise'nin Instagram'dan Benek'le verdiği poz, aşkı gün yüzüne çıkardı. Geçtiğimiz gün Instagram hesabından,"Kolay olmayacak. Gerçekten zor olacak! ama bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum." paylaşımında bulunan Hadise kısa bir süre sonra sosyal medya hesabında temizlik yaptı. Garip olan şuydu ki Kaan Yıldırım da aynı hamlede bulundu. Bu gelişmeler üzerine Hadise birkez daha magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Hadise hayranları geçmiş fotoğraflarına bakarken ortaya çıkan görüntülerle şoke oldu. İşte Hadise'nin çocukluğu...

05.03.2020 17:46 - Son Güncelleme: 05.03.2020 17:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





