Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Son bölümde Ceyda'nın annesi Feriha'yı Buket Dereoğlu canlandırırken, Murat Onuk ise babası Rauf karakterine hayat verdi. Ayşe'nin hazırladığı aşk dolu büyük ikna planının işe yarayıp yaramayacağı merak ediliyor. İzleyiciler bölümün sona ermesiyle birlikte Afili Aşk 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Herkes Kerem'in ağzından çıkacak ismi beklerken, Kerem'in kararı Ayşe'yi alt üst eder. Kerem'in aklından geçenleri kimse bilmese de, Ayşe'nin Kerem'i kaybetmeye niyeti yoktur.