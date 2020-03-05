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    • 05.03.2020 23:54
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    • 05.03.2020 23:54
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    37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kerem'in yeni kararı Ayşe'yi alt üst ediyor

    Kanal D ekranlarının sevilen dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Sevilen dizinin bu hafta ekrana gelen yeni bölümünde ünlü oyuncular Buket Dereoğlu ve Murat Onuk konuk oldu. 36. bölümde Ayşe Kerem’i geri kazanmak için akılları durduracak bir planı uygulamaya başlıyor. Ancak önüne Ceyda engeli çıkıyor. İzleyiciler bölümün sona ermesinin ardından . yeni bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar

    Afili Aşk 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Son bölümde Ceyda'nın annesi Feriha'yı Buket Dereoğlu canlandırırken, Murat Onuk ise babası Rauf karakterine hayat verdi. Ayşe'nin hazırladığı aşk dolu büyük ikna planının işe yarayıp yaramayacağı merak ediliyor. İzleyiciler bölümün sona ermesiyle birlikte Afili Aşk 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Herkes Kerem'in ağzından çıkacak ismi beklerken, Kerem'in kararı Ayşe'yi alt üst eder. Kerem'in aklından geçenleri kimse bilmese de, Ayşe'nin Kerem'i kaybetmeye niyeti yoktur.

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