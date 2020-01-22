Hadise Instagram paylaşımlarıyla kendisini iyice ayağa düşürdü! Ayna önünde mayosuyla dans edip...

Hadise Instagram paylaşımıyla kendisini iyice ayağa düşürdü. Sırtı kameraya dönük olan Hadise'nin yaptığı hareket herkesi şaşırttı! Son günlerin en çok konuşulan ünlüleri arasında olan Hadise, yaptığı paylaşımlarla gündemden bir türlü düşmek bilmiyor. Giydiği açık saçık kıyafetlerle eleştirilen Hadise yine skandal bir paylaşıma imza attı.

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