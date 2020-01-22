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Hadise Instagram paylaşımlarıyla kendisini iyice ayağa düşürdü! Ayna önünde mayosuyla dans edip...

Hadise Instagram paylaşımıyla herkesi şoke etti. Son dönemde giydiği açık saçık kıyafetlerle şarkıcı kimliğini zedeleyen Hadise iyice abarttı. Bu kez de ayna karşısında mayosuyla dans eden Hadise o anları sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Hadise'nin bu paylaşımına kullanıcılardan tepki gecikmedi. Magazin ve sosyal medya gündemine bomba gibi düşen skandal videonun ardından Hadise'nin yaşı merak konusu oldu. Yaptığı paylaşımlarla kariyer hayatını sona doğru götüren Hadise kaç yaşında sizce?

22.01.2020 16:28 - Son Güncelleme: 22.01.2020 17:10
Hadise Instagram paylaşımlarıyla kendisini iyice ayağa düşürdü! Ayna önünde mayosuyla dans edip...

Hadise Instagram paylaşımıyla kendisini iyice ayağa düşürdü. Sırtı kameraya dönük olan Hadise'nin yaptığı hareket herkesi şaşırttı! Son günlerin en çok konuşulan ünlüleri arasında olan Hadise, yaptığı paylaşımlarla gündemden bir türlü düşmek bilmiyor. Giydiği açık saçık kıyafetlerle eleştirilen Hadise yine skandal bir paylaşıma imza attı.

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Hadise Instagram paylaşımlarıyla kendisini iyice ayağa düşürdü! Ayna önünde mayosuyla dans edip...

Gelen eleştirilere aldırış etmeyen ünlü şarkıcı son paylaşımında öyle bir şey yaptı ki "İşi iyice abarttı" yorumlarından kurtulamadı. Önce ayna önünde mayosu ile dans eden Hadise, daha sonra paylaştığı video ile adeta "Sürpriz sonlu video" detirtti.

Hadise Instagram paylaşımlarıyla kendisini iyice ayağa düşürdü! Ayna önünde mayosuyla dans edip...

Arkası dönük olarak kameraya poz veren Hadise, bir anda üzerindeki montu çıkarıp kalçasını gösterince, video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Hadise'nin paylaşımında ise bir detay gözlerden kaçmadı. Göğüslerine silikon yaptıran Hadise'nin, öncesinde 'Kim Kardashian operasyonu' olarak bilinen kalça operasyonu geçirdiği öne sürülmüştü.

Hadise Instagram paylaşımlarıyla kendisini iyice ayağa düşürdü! Ayna önünde mayosuyla dans edip...

Öyle ki geçirdiği operasyon sonrası jüri üyeliği yaptığı "O Ses Türkiye" programında yerinden hiç kalkmayan Hadise'nin, koltuğuna özel bir yastıkla oturduğu söylenmişti. Takipçileri Hadise'nin bu paylaşımından sonra kalçasında herhangi bir değişiklik olmadığını ileri sürdüler.

Hadise Instagram paylaşımlarıyla kendisini iyice ayağa düşürdü! Ayna önünde mayosuyla dans edip...

Instagram'dan yaptığı paylaşımın ardından Hadise'nin yaşı merak konusu oldu. İşte önce Hadise'nin skandal Instagram paylaşımı ardından da merak edilen yaşı...

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