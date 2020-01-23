Cesur pozları ve seksi sahne performanslarıyla sık sık gündeme gelen Hadise, Antalya Belek Regnum Carya'da sahne aldı. Güzel popçu, 90 dakikalık nefes kesen şovuyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Cesur pozları ve seksi sahne performanslarıyla sık sık gündeme gelen Hadise, Antalya Belek Regnum Carya'da sahne aldı. Güzel popçu, 90 dakikalık nefes kesen şovuyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
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