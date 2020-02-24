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    • Magazin
    • 24.02.2020 16:43
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    • 24.02.2020 16:46
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    l canlı yayın Atv izle 24 Şubat! Damadı Ramazan Soylu gelini Şerife Uyanık ile kaçtı!

    l'da canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir hikaye! ına katılan baba isyan etti. "Damadım Ramazan Soylu, oğlumun eşi yani gelinim Şerife Uyanık ile kaçtı!" diyen baba Esra Erol'dan bu durumu düzeltmesi için yardım istedi. Esra Erol'dan yardım isteyen babanın anlattıkları şoke edecek! Hepsi ve daha fazlası 24 Şubat Esra Erol'da canlı yayınında!

    Esra Erol'da canlı izle!

    l'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Bu iddia çok konuşulacak! Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir hikayeye tanıklık ediliyor. Damadım gelinim ile kaçtı diyen acılı baba Esra Erol'da canlı yayınında isyan etti. Babanın, "Kızım eşimin arkasındayım, ona da bakar bana da bakar diyor ve aylardır böyle yaşıyorlar. Ben artık bu durumdan kurtulmak istiyorum Esra Hanım..." sözleri şoke etti.

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız,

    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE 24 ŞUBAT - TIKLA

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    Haberler Magazin Esra Erol canlı yayın Atv izle 24 Şubat! Damadı Ramazan Soylu gelini Şerife Uyanık ile kaçtı!
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