Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Bu iddia çok konuşulacak! Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir hikayeye tanıklık ediliyor. Damadım gelinim ile kaçtı diyen acılı baba Esra Erol'da canlı yayınında isyan etti. Babanın, "Kızım eşimin arkasındayım, ona da bakar bana da bakar diyor ve aylardır böyle yaşıyorlar. Ben artık bu durumdan kurtulmak istiyorum Esra Hanım..." sözleri şoke etti.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız,

ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE 24 ŞUBAT - TIKLA