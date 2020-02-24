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    • 24.02.2020 23:14
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    • 24.02.2020 23:14
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    'li film yapımcısı , ve tecavüzden suçlu bulundu

    'li film yapımcısı , çok sayıda kadına tecavüz ve de bulunduğu iddiaları üzerine yargılandığı davada suçlu bulundu. Hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istenenen 67 yaşındaki Harvey Weinstein'in ceza duruşması 11 Mart'ta yapılacak.

    Taciz ve tecavüzden suçlu bulundu!

    'li film yapımcısı , çok sayıda kadına tecavüz ve de bulunduğu iddiaları üzerine yargılandığı davada suçlu bulundu.

    New York'ta, Weinstein hakkında tecavüz ve cinsel taciz dahil beş farklı suçlamayla açılan davada jüri kararını açıkladı.

    Weinstein, cinsel istismar ve üçüncü derecede tecavüzden suçlu bulundu.

    Birinci derecede tecavüz ve şiddet içeren cinsel saldırı iddialarından suçsuz bulunan Weinstein, jürinin kararını açıklamasının hemen ardından gözaltına alındı.



    5 İLA 25 YIL ARASINDA HAPİS CEZASI İSTENİYOR
    5 milyon dolar kefalet karşılığında New York'ta tutuksuz yargılanan 67 yaşındaki yapımcı hakkında 5 ila 25 yıl arasında hapis cezası isteniyordu.

    Hakimin, Weinstein'ın ne kadar ceza alacağına karar vereceği ceza duruşması 11 Mart'ta yapılacak.

    Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu.

    Öte yandan 'ta da Weinstein'a karşı cinsel taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle açılan dava devam ediyor.

    Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından, kadınların uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada #meetoo (ben de) etiketiyle gündeme getirmesi dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve #meetoo hareketini başlatmıştı.

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