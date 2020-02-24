Esra Erol 24 Şubat 976. bölüm izle! Damadı Ramazan Soylu gelini Şerife Uyanık ile kaçtı 24.02.2020 19:10

Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir hikaye! Esra Erol canlı yayınına katılan baba isyan etti. "Damadım Ramazan Soylu, oğlumun eşi yani gelinim Şerife Uyanık ile kaçtı!" diyen baba Esra Erol'dan bu durumu düzeltmesi için yardım istedi. Esra Erol'dan yardım isteyen babanın anlattıkları şoke edecek! 24 Şubat Esra Erol'un 976. yeni bölümünü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.