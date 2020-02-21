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    • 21.02.2020 21:42
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    Atv 'da 21 Şubat izle! DNA sonucu açıklandı! Cinsel tacize uğrayan Nurten'in bebeğinin babası Akın mı?

    'da ATV canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün saat 16.20'de ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol, canlı yayında DNA sonucunu açıkladı. Hem fiziksel hem de cinsel tacize uğradığını ifade eden Nurten Hanım'ın 4 aylık bebeğinin babası kim? Atv Esra Erol bugünkü canlı yayınında neler yaşandığını merak ediyorsanız, 21 Şubat Esra Erol'da yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

    DNA testi sonucu açıklandı! Nurten'in bebeğinin...

    'da ATV canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün saat 16.20'de ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol, canlı yayında DNA sonucunu açıkladı.

    20 yıllık evli olan ve eşine ihanet ettiğini itiraf eden Akın Bey'in eşi Çiğden Hanım, "Eşim beni Nurten Üzümcü ile aldattı! Doğan çocuktan DNA testi istiyorum" sözleriyle herkesi şoke etti.

    Hem fiziksel hem de cinsel tacize uğradığını söyleyen Nurten Hanım'ın 4 aylık bebeğinin babasının DNA testi sonuçlarında Akın olduğu ortaya çıktı.

    ATV ESRA EROL 21 ŞUBAT İZLE - TIKLA

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